В Новосибирске загорелся цех по производству металлоконструкций

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в цехе по производству металлоконструкций в Новосибирске, возгорание локализовано. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Во время пожара в цехе обрушилась крыша, а из-за находящихся внутри газовых баллонов раздавались громкие хлопки. Площадь возгорания составила 600 кв. метров. Пожар был локализован в 09:31 (05:31 мск), пострадавших в пожаре не было", - сказал официальный представитель ведомства Павел Винаков.

Он уточнил, что на вызов было направлено семь единиц пожарной техники, о причинах пожара пока не сообщается.