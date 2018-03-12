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В Новосибирске загорелся цех по производству металлоконструкций

Сибирь
12 марта, 8:33 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, марта. /ТАСС

Площадь возгорания составила 600 кв. метров, во время пожара в цехе обрушилась крыша

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НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в цехе по производству металлоконструкций в Новосибирске, возгорание локализовано. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Во время пожара в цехе обрушилась крыша, а из-за находящихся внутри газовых баллонов раздавались громкие хлопки. Площадь возгорания составила 600 кв. метров. Пожар был локализован в 09:31 (05:31 мск), пострадавших в пожаре не было", - сказал официальный представитель ведомства Павел Винаков.

Он уточнил, что на вызов было направлено семь единиц пожарной техники, о причинах пожара пока не сообщается.

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