Сибирские ученые создали новый нанокомпозит для нефтехимии и очистки воды

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Ученые Института катализа Сибирского отделения (ИК СО) РАН создали новый композитный материал на основе легкого пористого аэрогеля с нанокристаллами цеолита (соединения кремния, кислорода, алюминия - прим. ТАСС), сообщила ТАСС автор исследования, научный сотрудник ИК СО РАН Ксения Сашкина. Этот композит в перспективе может использоваться как эффективный катализатор, в том числе в нефтехимии и для очистки воды.

Аэрогель - это легкий, пористый и прочный материал с большой внутренней поверхностью, который изготавливают в ИК СО РАН на основе диоксида кремния. Цеолиты широко применяются в нефтехимии, а в соединении с железом - для очистки воды от органических загрязнений.

"Мы разработали композитные материалы в форме монолитов и микросфер на основе нанокристаллов цеолита кремния, кислорода, алюминия и железа - и аэрогеля. Материал очень легкий, средний размер пор аэрогельной матрицы составляет от 10 до 50 нанометров - в этой сетке молекулы могут свободно двигаться. Предполагается, что благодаря уменьшению размера кристаллов цеолита и увеличению размера пор эффективность использования поверхности цеолитного материала будет выше", сказала Сашкина.

По ее словам, в самом кристалле цеолита поры узкие, поэтому химические вещества не проникают полностью через весь кристалл. В новом нанокомпозите эта проблема решена, размер пор позволяет использовать всю поверхность нанокристаллов. Ученые продолжают исследовать свойства материала. Результаты работы ученых опубликованы в научном журнале Microporous and Mesoporous Materials.