Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Концентрация тяжелых металлов в атмосфере Новосибирска упала в 2,5 раза за 10 лет

Сибирь
12 марта, 11:17 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, марта. /ТАСС

По данным ученых, содержание свинца уменьшилось в два раза, а хрома и кадмия - в четыре раза

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вид на Бугринский мост через реку Обь из парка культуры и отдыха "Бугринская роща" в Кировском районе Новосибирска

Вид на Бугринский мост через реку Обь из парка культуры и отдыха "Бугринская роща" в Кировском районе Новосибирска

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии (ИГМ) и Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН проанализировали пробы снега в пределах левого берега Новосибирска, где находится промзона, и пришли к выводу, что за 10 лет в городском воздухе в 2,5 раза снизилась концентрация тяжелых металлов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ИЯФ СО РАН.

"Специалисты ИГМ СО РАН при участии коллег из ИЯФ СО РАН проанализировали элементный состав твердых осадков снежного покрова в парковых зонах Новосибирска и его окрестностях. Ученые сравнили данные исследований 2005 и 2016 годов: на левом берегу города в пределах Бугринской рощи в техногенных аэрозолях резко снизилось содержание некоторых тяжелых металлов, что указывает на улучшение качества городского воздуха и, значит, экологической ситуации", - говорится в сообщении.

В атмосфере на левом берегу города фиксировались олово, свинец, медь, мышьяк и хром. К 2016 году содержание индикаторов по сравнению с 2005 годом снизилось в 2,5 раза, в том числе свинца - в 2 раза, а хрома и кадмия - в 4 раза.

Бугринская роща была выбрана с учетом розы ветров. Ученые брали пробы снега вдали от автомагистралей, чтобы качество проб было высоким. Для анализа было собрано более 200 литров снега со всей глубины покрова. Из него выделили твердые частицы, спрессовали в специальные таблетки и проанализировали на ускорителе ВЭПП-3 Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения ИЯФ СО РАН - так определили элементный состав и концентрацию отдельных веществ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
2
Самолет US-Bangla Airlines потерпел крушение в Непале
3
AP: при крушении самолета в Непале погибли не менее 38 человек
4
Россияне не пострадали при крушении самолета в Непале
5
Украина хочет построить космодром на западе Австралии
6
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
7
Санкции ЕС в отношении России в связи с событиями на Украине. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама