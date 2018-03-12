Концентрация тяжелых металлов в атмосфере Новосибирска упала в 2,5 раза за 10 лет

Вид на Бугринский мост через реку Обь из парка культуры и отдыха "Бугринская роща" в Кировском районе Новосибирска © Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии (ИГМ) и Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения РАН проанализировали пробы снега в пределах левого берега Новосибирска, где находится промзона, и пришли к выводу, что за 10 лет в городском воздухе в 2,5 раза снизилась концентрация тяжелых металлов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ИЯФ СО РАН.

"Специалисты ИГМ СО РАН при участии коллег из ИЯФ СО РАН проанализировали элементный состав твердых осадков снежного покрова в парковых зонах Новосибирска и его окрестностях. Ученые сравнили данные исследований 2005 и 2016 годов: на левом берегу города в пределах Бугринской рощи в техногенных аэрозолях резко снизилось содержание некоторых тяжелых металлов, что указывает на улучшение качества городского воздуха и, значит, экологической ситуации", - говорится в сообщении.

В атмосфере на левом берегу города фиксировались олово, свинец, медь, мышьяк и хром. К 2016 году содержание индикаторов по сравнению с 2005 годом снизилось в 2,5 раза, в том числе свинца - в 2 раза, а хрома и кадмия - в 4 раза.

Бугринская роща была выбрана с учетом розы ветров. Ученые брали пробы снега вдали от автомагистралей, чтобы качество проб было высоким. Для анализа было собрано более 200 литров снега со всей глубины покрова. Из него выделили твердые частицы, спрессовали в специальные таблетки и проанализировали на ускорителе ВЭПП-3 Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения ИЯФ СО РАН - так определили элементный состав и концентрацию отдельных веществ.