Завод по переработке баранины за 500 млн рублей введут в эксплуатацию в Хакасии осенью

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Завод по переработке баранины стоимостью 500 млн рублей построят в Хакасии, сообщили в понедельник ТАСС в региональном Минэкономразвития. В республиканском минсельхозе уточнили, что предприятие планируют ввести в эксплуатацию осенью 2018 года.

"Объем инвестиций в проект составляет 500 млн рублей, уже вложено порядка 100 млн рублей", - сказали в Минэкономразвития Хакасии. Сейчас уже подготовлен фундамент, в ближайшее время начнется монтаж сэндвич- панелей.

"Ориентировочно завод будет введен в эксплуатацию в сентябре-октябре этого года", - рассказали ТАСС в Минсельхозе Хакасии. До конца года планируется переработать 60 тыс. овец. На заводе, кроме цеха переработки, будет построен склад хранения мяса. Инвестор проекта - частный бизнес, сейчас его данные не раскрываются, овцы будут закупаться у местных аграриев.

По данным минсельхоза республики, поголовье овец в Хакасии 330 тыс. голов. Республика полностью удовлетворяет свои потребности в баранине, часть из нее поставляется в соседний Красноярский край.