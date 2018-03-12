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Трехлетний ребенок погиб в Бурятии после падения в кастрюлю с кипятком

Сибирь
12 марта, 12:03 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 12, марта. /ТАСС

По данным следствия, мать мальчика сочла полученные ребенком повреждения неопасными и решила обратиться за медицинской помощью лишь следующим утром

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УЛАН-УДЭ, 12 марта. /ТАСС/. Следователи выясняют обстоятельства гибели в Бурятии трехлетнего ребенка, скончавшегося после падения в кастрюлю с кипятком, сообщили в понедельник в следственном управлении СКР по региону.

"Кяхтинским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка по факту гибели трехлетнего мальчика, упавшего в кастрюлю с кипятком в поселке Наушки", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, дом, где проживала семья ребенка, не обслуживался коммунальными службами и был отключен от горячего водоснабжения.

"10 марта в вечернее время мать мальчика вскипятила воду в большой кастрюле, чтобы помыться, отнесла и поставила ее в ванную, а затем пошла в соседнюю комнату за полотенцем. В этот момент в ванную забежал малыш, который залез на бортик и спрыгнул в кастрюлю с кипятком", - рассказали в следственном управлении.

По данным следствия, 33-летняя женщина обработала обожженные участки тела сына гусиным жиром, а когда поднялась температура - дала жаропонижающее лекарство. "При этом она сочла повреждения, полученные ребенком, неопасными и решила обратиться за медицинской помощью лишь следующим утром. Однако к утру ребенку стало хуже, и малыш скончался", - сообщили в ведомстве.

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