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Пожар в Новосибирске в цехе по производству металлоконструкций ликвидирован

Сибирь
12 марта, 12:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, марта. /ТАСС

В результате ЧП никто не пострадал

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НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Пожар в цехе металлоконструкций, расположенном в районе Объгэс Новосибирска, ликвидирован, сообщил официальный представитель ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

"Ликвидация открытого горения была произведена в 09:57 (05:57 мск), после чего пожарные расчеты оставались на месте для разбора завалов и проливки территории. Полностью пожар был ликвидирован в 14:56 (10:56 мск)", - рассказал Винаков.

Как сообщалось ранее, на вызов было направлено семь единиц пожарной техники. В результате пожара никто не пострадал.

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