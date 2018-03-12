В Хакасии построят приют для бездомных собак

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Приют для бездомных собак, рассчитанный на содержание 400 животных, построят в Абакане (Хакасия), сообщила в понедельник пресс-служба республиканского правительства.

Зоозащитники отмечают, что приют полностью не решит проблему бездомных собак, но благодаря ему животных не будут уничтожать, а начнут стерилизовать.

"С предложениями к рабочей группе обратились представители надежного бизнес-партнёра республики - объединенной компании "РУСАЛ". В частности, они выступили с инициативой строительства в Абакане приюта для бездомных собак на 400 мест", - сообщила пресс-служба.

На базе приюта планируется проведение стерилизации и вакцинации отловленных животных, после чего их смогут забрать в семью все желающие. В настоящее время готовится проектно-сметная документация, предусмотрена территория для строительства. В пресс-службе ТАСС уточнили, что приют планируется построить к концу 2018 года.

"Глава Хакасии (Виктор Зимин) подчеркнул, что с учетом планов строительства приюта для собак важно проработать механизм льготной стерилизации домашних животных за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на стерилизацию и эвтаназию бездомных животных", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказала ТАСС абаканская зоозащитница Валерия Калинина, проблема бездомных собак стоит в Абакане достаточно остро. "У нас в городе много частного сектора, промышленных зон, где обитают бездомные животные, и приют на 400 мест, конечно, не закроет эту проблему. Но для нас главное, что на базе приюта будет проводится стерилизация животных", - сказала она. Калинина добавила, что до этого в городе бездомных собак уничтожали.