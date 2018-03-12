Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Хакасии построят приют для бездомных собак

Сибирь
12 марта, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Объект появится в Абакане и будет рассчитан на содержание 400 животных

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Приют для бездомных собак, рассчитанный на содержание 400 животных, построят в Абакане (Хакасия), сообщила в понедельник пресс-служба республиканского правительства.

Зоозащитники отмечают, что приют полностью не решит проблему бездомных собак, но благодаря ему животных не будут уничтожать, а начнут стерилизовать.

"С предложениями к рабочей группе обратились представители надежного бизнес-партнёра республики - объединенной компании "РУСАЛ". В частности, они выступили с инициативой строительства в Абакане приюта для бездомных собак на 400 мест", - сообщила пресс-служба.

На базе приюта планируется проведение стерилизации и вакцинации отловленных животных, после чего их смогут забрать в семью все желающие. В настоящее время готовится проектно-сметная документация, предусмотрена территория для строительства. В пресс-службе ТАСС уточнили, что приют планируется построить к концу 2018 года.

"Глава Хакасии (Виктор Зимин) подчеркнул, что с учетом планов строительства приюта для собак важно проработать механизм льготной стерилизации домашних животных за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на стерилизацию и эвтаназию бездомных животных", - сообщили в пресс-службе.

Как рассказала ТАСС абаканская зоозащитница Валерия Калинина, проблема бездомных собак стоит в Абакане достаточно остро. "У нас в городе много частного сектора, промышленных зон, где обитают бездомные животные, и приют на 400 мест, конечно, не закроет эту проблему. Но для нас главное, что на базе приюта будет проводится стерилизация животных", - сказала она. Калинина добавила, что до этого в городе бездомных собак уничтожали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Хакасия
Страны
Россия
Персоны
Зимин, Виктор Михайлович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
2
AP: при крушении самолета в Непале погибли не менее 38 человек
3
Самолет US-Bangla Airlines потерпел крушение в Непале
4
Украина хочет построить космодром на западе Австралии
5
Санкции ЕС в отношении России в связи с событиями на Украине. Досье
6
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама