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Спасатели не нашли тело водителя грузовика, провалившегося под лед Братского водохранилища

Сибирь
12 марта, 13:16 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 12, марта. /ТАСС

Поднимать "КамАЗ", который находится на глубине более сорока метров, не планируется

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ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Поиски тела водителя "КамАЗа", провалившегося под лед Братского водохранилища на Ангаре, прекращены в Иркутской области, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поиски тела водителя вел Северо-западный поисково-спасательный отряд пожарно-спасательной службы Иркутской области. На данный момент они прекращены, обнаружить погибшего не удалось", - уточнили в пресс-службе.

Поднимать грузовой автомобиль спасатели также не планируют. "Грузовик находится на глубине более сорока метров. Проводить работы по подъему техники на такой глубине не представляется возможным", - пояснили в управлении.

Ранее сообщалось, что 6 марта во время проезда по несанкционированной переправе на Братском водохранилище в районе поселка Куватка под лед провалился "КамАЗ". По данным ведомства, толщина льда в этом месте составляет около метра, но ее недостаточно для безопасного проезда большегрузов.

В январе этого года при попытке пересечь реку Лена в Киренском районе Иркутской области вне ледовой переправы под лед провалилась автоцистерна с нефтепродуктами, водителю удалось выбраться из машины. На помощь собственник автомобиля направил автокран, однако лед не выдержал, и он провалился в том же месте, встав на бензовоз. Часть нефтепродуктов из бензовоза вылилась в реку, спасатели ликвидировали разлив топлива. Спустя несколько дней при попытке извлечь большегрузы в этом же месте провалился под лед бульдозер. Еще один человек погиб в январе при уходе под лед трактора в том же Киренском районе.

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