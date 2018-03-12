Разработка проекта новосибирского онкоцентра начнется во второй половине 2018 года

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Разработка проектно-сметной документации на строительство новосибирского онкологического центра начнется во второй половине 2018 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам после совещания с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

"Онкологический центр, безусловно, тоже нужный объект, и направление развития онкоцентров было отмечено в том числе в послании главы государства (Владимира Путина) Федеральному собранию. Общая поддержка Вероники Игоревны (Скворцовой) была высказана, но нам нужно разработать проектно-сметную документацию, на чем мы и сконцентрируемся в этом году. К разработке документации во второй половине этого года мы, конечно, будем приступать", - сказал Травников.

Он добавил, что также необходимо перестроить работу онкологических отделений, первичной медицинской помощи, диагностики и профилактики, но новый онкодиспансер - "ядро" этого направления.

Как сообщалось ранее, президент РФ в послании Федеральному собранию предложил начать реализацию специальной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, для чего надо провести модернизацию онкоцентров.

Новый онкодиспансер планировалось строить в Новосибирске в 2014-2015 гг. Предполагалось, что он расположится на 4,8 гектара земли на территории городской клинической больницы № 25 в Калининском районе. В комплексе площадью 80 тыс. кв. метров должен был разместиться стационар на 725 человек, поликлиника на 510 приемов в смену, 60-местный пансионат, операционный блок на 20 столов, патоморфологическая лаборатория и клинические кафедры.