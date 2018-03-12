Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В вузах Новосибирска появятся "Университетские субботы" для школьников

Сибирь
12 марта, 13:58 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, марта. /ТАСС

Сообщается, что любой ученик сможет посетить лекции, мастер-классы, экскурсии и практикумы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Высшие учебные заведения Новосибирска в новом учебном году начнут проводить занятия для школьников в рамках проекта профориентации под названием "Университетские субботы". Как в понедельник сообщили ТАСС в городском департаменте образования, побывать на этих занятиях сможет любой ученик.

"Особенностью нового проекта станет его общедоступный характер. В рамках его реализации будет предоставлена возможность любому обучающемуся Новосибирска посетить лекции, мастер-классы, экскурсии и практикумы на базе вузов. Все мероприятия бесплатны, для участия в них будет необходимо только зарегистрироваться", - уточнили в департаменте.

Лекции, тренинги и мастер-классы будут проходить каждую субботу, чтобы школьники смогли посетить как можно больше учебных заведений и определиться с выбором будущей профессии. Как отмечают в мэрии, точный список участников проекта пока согласовывается. Возможно, кроме вузов принимать у себя потенциальных абитуриентов по выходным будут и колледжи Новосибирска.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил запустить проект для профессиональной ориентации учащихся школ. На выстраивание системы ранней профориентации для школьников под названием "Билет в будущее" с участием крупнейших университетов и успешных компаний направят 1 млрд рублей. Об этом заявил президент в своем ежегодном послании Федеральному собранию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков считает критику Путина в свой адрес "нормальным рабочим процессом"
2
Могерини: ЕС не признает выборы президента России на территории Крыма
3
Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением майских указов
4
В РПЦ не сомневаются в чудесном схождении Благодатного огня
5
AFP: умер французский модельер Юбер де Живанши
6
Украина обвинила главу и судей КС РФ в посягательстве на ее территориальную целостность
7
Чемпионат Греции по футболу приостановлен после инцидента на игре ПАОК - АЕК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама