В вузах Новосибирска появятся "Университетские субботы" для школьников

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Высшие учебные заведения Новосибирска в новом учебном году начнут проводить занятия для школьников в рамках проекта профориентации под названием "Университетские субботы". Как в понедельник сообщили ТАСС в городском департаменте образования, побывать на этих занятиях сможет любой ученик.

"Особенностью нового проекта станет его общедоступный характер. В рамках его реализации будет предоставлена возможность любому обучающемуся Новосибирска посетить лекции, мастер-классы, экскурсии и практикумы на базе вузов. Все мероприятия бесплатны, для участия в них будет необходимо только зарегистрироваться", - уточнили в департаменте.

Лекции, тренинги и мастер-классы будут проходить каждую субботу, чтобы школьники смогли посетить как можно больше учебных заведений и определиться с выбором будущей профессии. Как отмечают в мэрии, точный список участников проекта пока согласовывается. Возможно, кроме вузов принимать у себя потенциальных абитуриентов по выходным будут и колледжи Новосибирска.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил запустить проект для профессиональной ориентации учащихся школ. На выстраивание системы ранней профориентации для школьников под названием "Билет в будущее" с участием крупнейших университетов и успешных компаний направят 1 млрд рублей. Об этом заявил президент в своем ежегодном послании Федеральному собранию.