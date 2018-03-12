Около 970 млн руб. направят в Кузбассе на господдержку аграриев

КЕМЕРОВО, 12 марта. /ТАСС/. Общая сумма господдержки аграриев Кемеровской области в 2018 году достигнет 969 млн рублей, в том числе средства из федерального бюджета сохранятся практически на уровне 2017 года и составят 642 млн рублей, а из областной казны будут увеличены на 17% - до 327 млн, сообщила на пресс-конференции замгубернатора по агропромышленному комплексу Елена Жидкова в понедельник.

"В этом году у нас подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ на 642 млн рублей", - сказала она, уточнив, что в 2017 году эта сумма составляла 643 млн. "Средства областного бюджета [на АПК] были увеличены по решению губернатора на 17%", - добавила Жидкова. По ее данным, в 2018 году они составят 327 млн рублей против 279 млн в 2017.

В целом средства федерального и областного бюджетов направят на поддержку растениеводства, молочного животноводства, субсидирование процентных ставок, в том числе по инвесткредитам и т.д. Кроме того, в этом году увеличены затраты на программу по возмещению части затрат на покупку элитных семян: в 2017 году компенсация составила 15 млн рублей, в этом - 42 млн.

"Если в прошлом году заявившиеся могли компенсировать 18% от тех затрат, которые они понесли, то в этом году такое возмещение будет больше, но здесь нужно понимать, что размер [возмещения] зависит от того, сколько придет [аграриев с заявлениями]. В прошлом году получателями данного вида поддержки было 60 сельхозпроизводителей <…> В этом году почти половина затрат на приобретение элитных семян будет покрываться", - сказала она.

Жидкова отметила, что в целом все виды господдержки прошлого года сохранены и в этом. "Мы на данный момент рассматриваем еще варианты о введении новых областных программ на те деньги, которые были увеличены за счет областного бюджета", - отметила замгубернатора. Помимо софинансирования федеральных мер поддержки реализуются три региональные программы - по поддержке сельхозкооперативов, закупающих молоко у населения, товарного рыбоводства и молочного животноводства (за сохранение маточного поголовья коров).