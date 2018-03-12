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Омская область вошла в турпроект, приуроченный к столетию гибели семьи царя Николая II

Сибирь
12 марта, 16:00 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Маршрут охватывает Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Псков, Киров, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень

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ОМСК, 12 марта. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область присоединилась к национальному туристическому проекту "Императорский маршрут", приуроченному к 100-летию гибели семьи императора Николая II, рассказала в понедельник ТАСС заместитель министра культуры региона Анна Статва. Соответствующее соглашение было подписано на международной туристической выставке "Интурмаркет", которая проходит с 10 по 12 марта в Москве.

Проект "Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Он охватывает места пребывания царской семьи и проходит через Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Псков, Киров, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень, а теперь и Омск.

"Мы вошли в этот проект и уже в этом году будем принимать [по нему] группы туристов. Это будут полноценные двух- и трехдневные маршруты по тем местам Омской области, где побывал Николай II", - рассказала Статва.

По ее словам, император приезжал в Омск, еще будучи цесаревичем. "У него был двухдневный визит. Нам есть что показать. Все эти места, которые он посетил - генерал- губернаторский дворец, Свято-Никольский [казачий] cобор - они сохранились", - уточнила замминистра.

Статва отметила, что Омская область позднее стала поворотной точкой в трагической судьбе семьи Николая II. "Станция Любинская - это самая восточная точка, до которой довезли семью императора. Их везли в восточном направлении, потому что хотели спасти, и так получилось, что именно здесь поезд развернули на Екатеринбург", - рассказала она.

Представитель омского Минкультуры считает, что участие в этом проекте привлечет большое количество туристов в сибирский регион. "Маршрут был презентован в пяти зарубежных странах. Интерес к этому проекту, который продвигает туристские ресурсы в том числе и Сибири, просто колоссальный", - подытожила замминистра.

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