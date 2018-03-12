Эксперты: трансграничные ООПТ Монголии и РФ помогут развитию туризма и экомониторингу

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Новые трансграничные особо охраняемые природные территории (ООПТ) России и Монголии, которые могут быть созданы уже в 2018 году, привлекут туристов-экстремалов, помогут развитию транзитного туризма и координации действий по экологическому мониторингу. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

В конце февраля глава Минприроды РФ Сергей Донской сообщил, что Россия и Монголия создадут новые трансграничные ООПТ. Первая будет расположена в составе национального парка "Тункинский" (Республика Бурятия) и национального парка "Хубсугульский" (Монголия), вторая - на территории национального парка "Сайлюгемский" в Республике Алтай и заповедника "Сийлхэм" в Монголии.

"Создание трансграничных ООПТ - это придание особого статуса: мы будем вписываться уже в систему взаимоотношений России и Монголии. А это особое внимание, финансирование на развитие инфраструктуры, которая, в свою очередь, поможет развить взаимный туризм, привлечь туристов - любителей высокогорья", - рассказал ТАСС в понедельник директор Национального парка "Тункинский" Валерий Гулгонов.

Туризм и особый статус

Тункинская долина привлекательна для туристов хребтами Хамар-Дабана и Восточного Саяна, горными реками и множеством минеральных источников. Прихубсугулье в Монголии, по словам Гулгонова, это также своеобразная мекка для туристов со всего мира, ее главная жемчужина - Хубсугул (высокогорное озеро, известное как "младший брат Байкала" - прим. ТАСС).

Как ранее сообщало правительство Бурятии, прорабатывается вопрос об открытии в Тункинской долине пограничного пункта пропуска Монды-Ханх для транзитных иностранных туристов. В настоящее время он работает только для граждан России и Монголии, но такой подход тормозит развитие транзитного туризма для иностранных путешественников, интересующихся маршрутом Байкал - Хубсугул.

Об особом статусе будущих трансграничных ООПТ и о "признании на мировом уровне" говорит и Денис Маликов, заместитель директора по науке, научным исследованиям и мониторингу Сайлюгемского национального парка, расположенного в Республике Алтай, на границе Монголии и России. По его мнению, это повысит статус территории и привлечет внимание различных международных организаций.

По словам Маликова, предполагается, что на территории Республики Алтай будет создан общий управляющий центр, в который будут входить представители монгольской и российской ООПТ. "Учеты (краснокнижных животных - прим. ТАСС), которые сейчас проводятся, будут обсуждаться в рамках данного управленческого органа. Это повысит координацию действий и придаст легитимность решениям органа, созданного в трансграничном резервате", - сказал Маликов.

Сохранение редких животных

Как рассказал ТАСС руководитель научного отдела Фонда "Снежный барс" Антон Цяцька, создание трансграничных ООПТ поможет организовать долгосрочный экологический мониторинг и изучение природных комплексов и объектов. "Главное, чтобы все методики работы в России и Монголии, в том числе и методики учета животных, были, как минимум, сходными, работали в одной системе. При этом нужен какой-то центр, который будет всю эту информацию собирать и выдавать сводные учетные данные", - считает Цяцька.

Пока, по его словам, эта работа ведется разрозненно. "Мы подсчитываем особи тех же снежных барсов в Бурятии, потом животные мигрируют в соседнюю Монголию, там их фиксируют повторно. И объективных данных о численности этих животных практически нет", - сказал ученый.

По словам Гулгонова, в условиях трансграничных ООПТ возрастает необходимость и возможность проведения совместных с монгольскими коллегами экспедиций.

"Кроме снежного барса, для нас интересны исследовательские данные об аргали, архаре, пищухе, уларе и северном олене", - сказал директор Тункинского нацпарка. Он также добавил, что важной будет работа по обмену специалистами и профилактике трансграничных пожаров, по борьбе со стихией в пожароопасные периоды.

Перспективы создания

Сроки, в которые Россия и Монголия подпишут соглашения о создании трансграничных резерватов, пока неизвестны. Валерий Гулгонов надеется, что это произойдет в 2018 году.

По словам директора Сохондинского заповедника Виктора Яшнова, не до конца оформлено соглашение по третьему трансграничному российско-монгольскому резервату "Истоки Амура". Решение о его создании было принято еще в 2013 году, он должен объединить Сохондинский государственный природный биосферный заповедник в Забайкальском крае и национальный парк "Онон-Бальджинский" в Монголии. Также в него должны войти забайкальский заказник "Горная степь" и монгольский заповедник "Хан-Хэнтий". Правительство РФ еще в 2014 году утвердило соглашение между Россией и Монголией о создании трансграничного резервата, однако монгольская сторона этот документ до сих пор не подписала.

Яшнов отмечает, что такая ситуация связана с многолетним спором двух стран вокруг проекта по строительству гидроэлектростанции на реке Селенга в Монголии: российские ученые говорят о неминуемом экологическом вреде от ГЭС, в том числе, для Байкала, монгольская сторона заявляет об экономической необходимости этого проекта.

Директор заповедника уверен: тесное сотрудничество с монгольскими коллегами позволит расширить сотрудничество двух стран в охране и изучении природы, популяризировать необходимость ее сохранения, а главное - сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие южного Забайкалья в истоках реки Амур.

"С созданием "Истоков Амура" будет образован сплошной миграционный коридор для диких животных, который обеспечит сохранение всей цепочки экосистем: от степей до гольцов. Через эту территорию проходит миграция монгольских антилоп- дзеренов, пяти видов журавлей, дроф, бурых медведей, кабарги, косуль, здесь обитают коты-манулы, соболи и тарбаганы (разновидность сурков - прим. ТАСС)", - сказал Яшнов.