Кемеровские препараты из сибирских трав позволят отказаться от антибиотиков для животных

КРАСНОДАР, 12 марта. /ТАСС/. Учёные Кемеровского государственного сельскохозяйственного института разрабатывают фитобиотики из сибирских трав и технологию их производства; предполагается, что препараты смогут заменить подобные импортные добавки и добавляемые в корм антибиотики, сообщила ТАСС автор проекта магистрант Дарья Латышева.

Органическое животноводство, для которого необходима подобная технология, позволит получать более качественную молочную и мясную продукцию, отметила начальник департамента по социально-экономическому развитию села соседней с Кузбассом Томской области Ирина Черданцева. Разработка представлена на выставке Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Форум проходит в Краснодаре 11 - 12 марта, в нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших российских предприятий и представители Минсельхоза РФ.

"Мы разрабатываем технологию, которая позволяет получать экстракты сибирских трав и порошки из них при низких температурах - около 40 градусов. Обычно температуры для этих процессов выше, и в результате сырье сохраняет меньше полезных веществ. Работаем совместно с промышленным партнёром - Кемеровской фармацевтической фабрикой", - сказала Латышева.

Она пояснила, что сейчас учёные предлагают добавлять в препараты рябину, шиповник, расторопшу пятнистую, кузбасский эндемик левзею сафлоровидную и другие растения. В 2019 году в Кузбассе планируется запустить производство по технологии института.

Магистрант отметила, что подобные добавки пока производятся за рубежом, они позволяют укрепить иммунитет животных и птиц (для разных видов подбираются разные составы), а значит - отказаться от антибиотиков, которые используют как стимуляторы роста и для профилактики различных заболеваний. "Препараты ориентированы на органическое сельское хозяйство", - пояснила собеседница агентства.

Научный руководитель проекта, доцент вуза Ольга Багно отметила, что на разработку добавок и технологии из производства получен грант Минобрнауки в размере 250 млн рублей. "Планируется производство серии фитобиотиков в Кузбассе для различных видов сельхозтехники и птиц, они ориентированы на органическое сельское хозяйство. Дело в том, что при таком производстве запрещено использование антибиотиков, а такие добавки направлены на профилактику заболеваний", - пояснила она.

Модное животноводство

Начальник томского департамента Черданцева рассказала ТАСС, что органическое животноводство становится все более популярным в мире. В Томской области, где сейчас активно развивается мясное и молочное животноводство, уже проектируется первая органическая животноводческая ферма

Она не уточнила инвестора и сумму инвестиций, отметив только, что ферма "будет небольшой". Также пока непонятно, на чем именно будет специализироваться предприятие - это будет определено после завершения проекта.

"Люди думают о своем здоровье. У нас продолжительность жизни сейчас 73 года, а президент ставил задачу поднять ее. Для этого нужна, в первую очередь, другая корзина продуктов питания, другого качества. И не решив вопрос с элементарными видами продуктов, нельзя говорить о другом", - резюмировала собеседница агентства.