В Забайкалье создадут рабочую группу по строительству нового энергоблока Харанорской ГРЭС

ЧИТА, 13 марта. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова поручила создать в правительстве края рабочую группу по строительству четвертого энергоблока Харанорской ГРЭС, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"Губернатор обсудила с директором Харанорской ГРЭС Сергеем Кинерейшем перспективы развития предприятия - в частности, предполагаемое строительство четвертого энергоблока. Глава региона поддержала перспективный план развития объекта энергетики и поручила создать рабочую группу в правительстве края, которая будет курировать этот вопрос", - сказали в пресс-службе.

По данным директора Харанорской ГРЭС, в Забайкальском крае после 2019 года прогнозируют увеличение потребления энергии на 100 МВт. Оно связано с вводом в эксплуатацию Быстринского горно-обогатительного комбината "Норникеля" и шестого уранового рудника ППГХО (входит в "Атомредметзолото" - добывающий дивизион ГК "Росатом"), а также увеличением к 2025 году грузоперевозок на Забайкальской железной дороге. Все это приведет "к отсутствию резерва мощностей в энергосистеме региона", и решить проблему могло бы строительство нового энергоблока электростанции.

Харанорская ГРЭС - крупнейшая тепловая электростанция Забайкальского края. Предприятие расположено в поселке Ясногорск на реке Онон и принадлежит Группе Интер РАО. Сооружение третьего энергоблока ГРЭС началось в 2008 году, ри этом решение о его строительстве приняли еще в 2002 году. С вводом энергоблока в 2012 году установленная мощность станции увеличилась с 430 МВт до 655 МВт.