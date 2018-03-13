Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Заиграевском районе Бурятии

УЛАН-УДЭ, 13 марта. /ТАСС/. Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работу в селе Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии. Медицинские услуги стали более доступными для 1,3 тыс. жителей населенного пункта, сообщил во вторник на торжественной церемонии открытия ФАПа, глава республики Алексей Цыденов.

"В данном ФАПе разместится дневной стационар, аптечный пункт, что очень востребовано, так как раньше жителям Нижних Тальцов приходилось ездить в соседнее село Онохой. Это повышение доступности, качества медицинских услуг, сокращение времени ожидания медпомощи, увеличение перечня оказываемых услуг", - сказал Цыденов.

В Министерстве здравоохранения Бурятии уточнили, что новое здание ФАПа заменило аварийное помещение с износом в 100%, в котором работал только один фельдшер. "Теперь здесь откроется кабинет акушерки, физиокабинет, процедурный и прививочный кабинеты, пациентов будет принимать врач общей практики. По графику в ФАП будет выезжать мобильная бригада узких специалистов из районного центра для осмотра детей до года и беременных женщин", - отметили в Минздраве Бурятии.

Строительство ФАПа в Нижних Тальцах началось в 2017 году в рамках государственной программы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения", из регионального бюджета было выделено 6 млн рублей.

Ранее министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев сообщал, что развитие здравоохранения в селах республики станет приоритетным направлением в 2018 году: запланировано открытие 7 ФАПов и врачебных амбулаторий, на эти цели из республиканской казны выделено около 81 млн рублей. На сегодня, по словам министра, в Бурятии насчитывается 332 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 48 из них требуют обновления зданий.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек фельдшерско-акушерские и врачебные амбулаторные пункты, а для населенных пунктов, где проживают менее ста человек, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью с диагностическим оборудованием.