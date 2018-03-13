Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Заиграевском районе Бурятии

Сибирь
13 марта, 8:17 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 13, марта. /ТАСС

Медицинские услуги стали более доступными для 1,3 тыс. жителей села Нижние Тальцы

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 13 марта. /ТАСС/. Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работу в селе Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии. Медицинские услуги стали более доступными для 1,3 тыс. жителей населенного пункта, сообщил во вторник на торжественной церемонии открытия ФАПа, глава республики Алексей Цыденов.

"В данном ФАПе разместится дневной стационар, аптечный пункт, что очень востребовано, так как раньше жителям Нижних Тальцов приходилось ездить в соседнее село Онохой. Это повышение доступности, качества медицинских услуг, сокращение времени ожидания медпомощи, увеличение перечня оказываемых услуг", - сказал Цыденов.

В Министерстве здравоохранения Бурятии уточнили, что новое здание ФАПа заменило аварийное помещение с износом в 100%, в котором работал только один фельдшер. "Теперь здесь откроется кабинет акушерки, физиокабинет, процедурный и прививочный кабинеты, пациентов будет принимать врач общей практики. По графику в ФАП будет выезжать мобильная бригада узких специалистов из районного центра для осмотра детей до года и беременных женщин", - отметили в Минздраве Бурятии.

Строительство ФАПа в Нижних Тальцах началось в 2017 году в рамках государственной программы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения", из регионального бюджета было выделено 6 млн рублей.

Ранее министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев сообщал, что развитие здравоохранения в селах республики станет приоритетным направлением в 2018 году: запланировано открытие 7 ФАПов и врачебных амбулаторий, на эти цели из республиканской казны выделено около 81 млн рублей. На сегодня, по словам министра, в Бурятии насчитывается 332 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 48 из них требуют обновления зданий.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек фельдшерско-акушерские и врачебные амбулаторные пункты, а для населенных пунктов, где проживают менее ста человек, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью с диагностическим оборудованием.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2018
Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
2
Биография Олега Табакова
3
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
4
Глава дипломатии ЕС и премьер-министр Украины обсудили ситуацию в Донбассе и ход реформ
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
США готовы нанести удар по Сирии, если не прекратятся бои под Дамаском
7
Умер Олег Табаков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама