В Томске запущен завод по производству технических газов для химической промышленности

ТОМСК, 13 марта. /ТАСС/. Томская компания "Криогенмаш-Газ" запустила во вторник завод по производству технических газов, используемых, в частности, в химической промышленности и медицине. Новое производство полностью закроет потребность местных компаний в технических газах, а основным покупателем будет завод-производитель полимеров "Томскнефтехим" (ТНХ, предприятие "СИБУРа"), сообщил ТАСС директор по стратегическому развитию компании "Криогенмаш" (учредитель "Криогенмаш-Газ") Александр Мазин.

"Мы инвестировали порядка 1 млрд рублей в эту установку и заключили договор до 2036 года, что мы будем снабжать "Томскнефтехим" и плюс продавать остатки - то, что у нас будет - в жидком виде на рынок и зарабатывать еще деньги, снабжать Томскую область и в принципе весь СФО техническими газами", - рассказал Мазин в ходе церемонии открытия производства.

По его словам, установка производит около 8 тыс. кубометров газообразного азота в час, 17,5 тыс. сухого сжатого воздуха в час, а также от 2 до 4 тонн жидкого кислорода в час и еще примерно 130 кг в час жидкого аргона. В производстве используется воздух из окружающей атмосферы. "С этой точки зрения экологически чистое - мы взяли воздух и разделили его на составляющие", - пояснил Мазин.

Он добавил, что продукция будет использоваться "Томскнефтехимом", а также поставляться, в частности, в больницы.

"Томскнефтехим" - структура "Сибура" и один из крупнейших российских производителей полимеров - полипропилена и полиэтилена высокого давления. Продукция поставляется в Россию, Германию, Китай, Латвию, Казахстан, на Украину и в другие страны.