В иркутском Усть-Куте ликвидируют пожар в гаражном боксе на площади в 1200 кв. м

ИРКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Спасатели ликвидируют пожар на площади 1200 кв. м, произошедший утром во вторник в гаражном боксе города Усть-Кут Иркутской области, задействованы 32 человека, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли гаражного бокса на площади 1200 кв. м с частичным ее обрушением, существовала угроза распространения огня на соседние строения. Внутри бокса, предположительно, находилась грузовая техника, точное число транспортных средств и тип техники устанавливается", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в этом районе отсутствуют пожарные гидранты, поэтому в качестве источника воды используется река Кута, находящаяся в пяти километрах от места происшествия.

"Работают водовозы. Производится проливка здания, силы также брошены на защиту соседних боксов, откуда было эвакуировано несколько единиц техники", - отметили в министерстве.

К настоящему момент пожар локализован, после его ликвидации к работе приступят эксперты для установления точной причины возгорания. Данные о пострадавших отсутствуют.