В Новосибирске стартовал благотворительный проект "Вещи в пользу"

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Благотворительный проект по сбору вещей для нуждающихся жителей города под названием "Вещи в пользу" официально стартовал в Новосибирске. Как рассказала по вторник журналистам начальник городского департамента по социальной политике Ольга Незамаева, оставлять одежду, обувь и книги все желающие могут в специально установленных контейнерах, а нуждающиеся люди после сортировки смогут эти вещи бесплатно забирать.

"Для того, чтобы получить эти вещи, нуждающиеся люди могут приходить за ваучерами в комплексные центры социального обслуживания населения в каждом районе, а потом уже получать их совершенно бесплатно в одном из магазинов города. Это такой проект "осознанного потребления", который активно используется во всем мире", - пояснила Незамаева.

В рамках проекта пока в Новосибирске установлены четыре так называемых добробокса - в двух сетевых магазинах и двух муниципальных аптеках. В перспективе таких контейнеров будет больше, а в некоторых пунктах сбора можно будет сдавать даже мебель и бытовую технику. Как рассказал ТАСС один из участников проекта, директор муниципального предприятия "Новосибирская аптечная сеть" Владимир Машанов, эта акция позволит свести вместе неравнодушных людей и тех, кто нуждается в помощи.

"Идея в том, чтобы один социум соединить с другим социумом, потому что не все готовы отдавать вещи в те же комиссионные магазины, тратить на это время, но и выбрасывать их не готовы. А в рамках этого проекта могут отдать ненужные им вещи. Это не будет, конечно, такое массовое снабжение одеждой, но это попытка объединить одних добрых людей с другими добрыми людьми", - сказал он.

Инициатором проекта "Вещи в пользу" стал новосибирский Центр осознанного потребления. По словам организаторов, в течение года они собираются собрать не менее трех тонн вещей и помочь примерно тысяче жителей города, которые нуждаются в такой поддержке.