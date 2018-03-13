Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новосибирске стартовал благотворительный проект "Вещи в пользу"

Реновация Сибирь
13 марта, 10:10 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 13, марта. /ТАСС

Организаторы планируют в течение года собрать не менее трех тонн вещей и помочь тысяче жителей города

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Благотворительный проект по сбору вещей для нуждающихся жителей города под названием "Вещи в пользу" официально стартовал в Новосибирске. Как рассказала по вторник журналистам начальник городского департамента по социальной политике Ольга Незамаева, оставлять одежду, обувь и книги все желающие могут в специально установленных контейнерах, а нуждающиеся люди после сортировки смогут эти вещи бесплатно забирать.

"Для того, чтобы получить эти вещи, нуждающиеся люди могут приходить за ваучерами в комплексные центры социального обслуживания населения в каждом районе, а потом уже получать их совершенно бесплатно в одном из магазинов города. Это такой проект "осознанного потребления", который активно используется во всем мире", - пояснила Незамаева.

В рамках проекта пока в Новосибирске установлены четыре так называемых добробокса - в двух сетевых магазинах и двух муниципальных аптеках. В перспективе таких контейнеров будет больше, а в некоторых пунктах сбора можно будет сдавать даже мебель и бытовую технику. Как рассказал ТАСС один из участников проекта, директор муниципального предприятия "Новосибирская аптечная сеть" Владимир Машанов, эта акция позволит свести вместе неравнодушных людей и тех, кто нуждается в помощи.

"Идея в том, чтобы один социум соединить с другим социумом, потому что не все готовы отдавать вещи в те же комиссионные магазины, тратить на это время, но и выбрасывать их не готовы. А в рамках этого проекта могут отдать ненужные им вещи. Это не будет, конечно, такое массовое снабжение одеждой, но это попытка объединить одних добрых людей с другими добрыми людьми", - сказал он.

Инициатором проекта "Вещи в пользу" стал новосибирский Центр осознанного потребления. По словам организаторов, в течение года они собираются собрать не менее трех тонн вещей и помочь примерно тысяче жителей города, которые нуждаются в такой поддержке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
3
Умер Олег Табаков
4
Биография Олега Табакова
5
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
"Берегите детей от плохих затей"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама