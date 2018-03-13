В Кузбассе три работника шахты осуждены за гибель ученика горнорабочего

КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Суд в Кемеровской области приговорил к двум годам лишения свободы условно заместителя директора по производству, помощника начальника участка, а также горного мастера участка шахты "Полысаевская", по вине которых погиб ученик. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону во вторник.

"Приговором суда работникам шахты назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев каждому", - сказали в пресс-службе. Они были признаны виновными по ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека").

Как сообщал ТАСС, инцидент на предприятии произошел в феврале 2017 года. По данным СУ СК, ученик вместе с другим шахтером был направлен на работы по созданию ниши в опасной зоне горной выработки. При этом они оба не имели необходимого опыта: ученик трудился на предприятии меньше месяца, горнорабочий - менее полугода.

Работы выполнялись отбойным молотком, но без утвержденной главным инженером проектной документации. Сам ученик в них не участвовал, а лишь подавал инструменты. Когда глубина ниши составила 1 метр, из расположенной рядом скважины произошел внезапный прорыв воды с мелкими кусками угля и породы. Выполнявший наряд рабочий был сбит с ног и получил ушибы, ученика отбросило на противоположный борт выработки, от полученных травм он погиб на месте.

Как сообщалось, по данному происшествию проводила проверку Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области ТАСС уточнили, что по ее итогам в отношении виновных лиц было возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, виновные лица были оштрафованы на 595 тыс. рублей. "Директору шахты было внесено представления, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц предприятия", - добавили в прокуратуре.