Дожди в конце марта могут ухудшить паводковую ситуацию в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Дожди и плюсовые температуры днем, которые ожидаются в третьей декаде марта, могут привести к более активному таянию снега и ухудшить паводковую ситуацию. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник Кемеровского гидрометцентра Раиса Бузунова во вторник.

"Третья декада марта говорит нам, что дневные температуры будут плюс 1-6 градусов, ночные - минус 3-9. При такой температуре таяние [снега] сдерживается хуже, но плохо то, что при такой температуре у нас начнется выпадение не мокрого снега, а дождя", - сказала она, пояснив, что дождь не просто провоцирует таяние снега, когда влага стекает в реку и впитывается в почву, а добавляет дополнительный объем воды.

По ее словам, пока ситуация складывается благоприятно. Так, почва по югу региона промерзла местами незначительно - до 18 см, в лесостепи - 50-55 см. "Это, конечно, очень мало и почва будет впитывать [влагу]", - пояснила Бузунова. По северу региона промерзание составило до 1,4-1,45 метра, что немного осложняет обстановку. "Но ситуация складывается таким образом, что все будет зависеть от погодных условий", - добавила она. По предварительным прогнозам, вскрытие рек от льда в Кузбассе ожидается 12-17 апреля, что соответствует многолетним нормам.

Бузунова напомнила, что похожая ситуация в регионе была в 2004 году, когда изначально обстановка складывалась благоприятно, но пришедший на юг Кузбасса в район Горной Шории мощный циклон привел к масштабному паводку. "Тогда циклону не хватило сил перевалить через горы, в течение трех суток непрерывно шли дожди", - сказала она. Как сообщалось, тогда из-за паводка погибли восемь человек, в основном жители города Калтан, ущерб составил более 700 млн рублей.

О подготовке региона

Как рассказал замгубернатора области Дмитрий Кудряшов, в 2018 году на противопаводковые мероприятия из областного бюджета будет направлено 7,5 млн рублей (на уровне 2017 года). В пресс-службе ГУ МЧС по области ТАСС сообщили, что общая группировка всех сил и средств, которая будет привлечена к предупреждению и ликвидации возможных происшествий, составляет более 12,8 тыс. человек, 3,5 тыс. единиц техник, 295 плавсредств и три вертолета.

По словам начальника регионального главка ГУ МЧС России Александра Мамонтова, в этом году для мониторинга обстановки на затороопасных участках рек будет задействовано 12 беспилотников МЧС, 8 из которых закуплены дополнительно. Он также подчеркнул, что превентивные мероприятия начались еще в 2017 году. Одним из самых капиталоемких стало строительство дамбы в Калтане стоимостью 320 млн рублей (270 млн были направлены из федерального бюджета).

Мамонтов уточнил ТАСС, что с учетом наихудшего сценария развития паводковой обстановки, в зоне подтопления могут оказаться около 18,4 тыс. человек, проживающих в 7,3 тыс. домах в 67 населенных пунктах. Как отметила начальник управления по ценным бумагам и страховому рынку администрации Кемеровской области Нэлли Малютина, на данный момент застраховано 7% домов, расположенных в этой зоне. У жителей юга региона есть возможность застраховать дома до 1 апреля, у проживающих на севере Кузбасса - до 7-10 апреля.

В прошлом году к началу паводка было застраховано 40% домов в зоне возможного затопления. Малютина уточнила ТАСС, что так как паводок в 2017 году был не сильным, за страховыми выплатами обратились 52 домовладельца. "Сумма [выплат] составила 1,2 млн рублей", - сказала она.