Стратегию научно-технологического развития РФ внедрят в Новосибирской и Томской областях

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Новосибирская и Томская области выбраны пилотными регионами по реализации Стратегии научно-технологического развития (СНТР) России, сообщила во вторник пресс-служба правительства Новосибирской области.

"В рамках утвержденной указом президента России Стратегии научно-технологического развития РФ до 2030 года предусмотрен выбор пилотных регионов реализации стратегии. Новосибирская область в рамках развития проекта "Сибирский наукополис" (один из 11 мегакластеров, поддержанных Минэкономразвития РФ - прим. ТАСС) стала одним из двух пилотных регионов наряду с Томской областью", - сообщила пресс-служба со ссылкой на заместителя министра экономического развития Олега Фомичева, который находится в Новосибирске с рабочим визитом.

Как рассказал Фомичев во время встречи со студентами Новосибирского госуниверситета (НГУ), в Новосибирске и Томске будут отрабатываться две разные модели, которые в перспективе "можно накладывать на разные регионы страны".

"Мы договорились, что в рамках реализации СНТР будет два пилотных региона - Новосибирск и Томск, на них мы будем отрабатывать немного разные модели. В рамках томской модели - это базовый крупный университет, или, как в конкретном случае, ассоциация вузов и стартап-комьюнити вокруг них как основа для инновационного развития. В случае Новосибирска - это промышленность плюс Академгородок и институты Сибирского отделения РАН, естественно, с подключением НГУ, но более контрастная модель", - отметил он.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области планируют расширить научный центр, объединив в нем институты СО РАН Академгородка и научные организации медицинского и сельскохозяйственного профиля. Предварительный вариант концепции развития Академгородка был представлен президенту РФ Владимиру Путину 8 февраля в ходе его визита в Новосибирск. Завершить концепцию планируется к осени 2018 года.

Стратегия научно-технологического развития России была утверждена Владимиром Путиным 1 декабря 2016 года. Она направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок. Летом 2017 года кабмин утвердил план реализации стратегии на 2017-2019 годы.