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Суд запретил строить дома в лесу с вековыми деревьями в Кемеровской области

Реновация Сибирь
13 марта, 15:27 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 13, марта. /ТАСС

По данным прокуратуры, общая площадь участков в селе Елыкаево, покрытых лесом, составляет 2,6 га, возраст деревьев - от 99 до 130 лет

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КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Прокуратура в Кузбассе через суд добилась отмены решения Совета народных депутатов Кемеровского района, дававшего право строить жилые дома и дачи на участках леса в селе Елыкаево, которые, согласно генплану поселения, относятся к рекреационной зоне особо охраняемой природоохранной территории (ООПТ). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Депутаты района в 2015 году утвердили правила землепользования и застройки Елыкаевского сельского поселения, которые, в том числе, позволяли строить дома и дачи в лесу. Прокуратура обратилась в суд, чтобы отменить данное решение. "Кемеровский областной суд 12 сентября 2017 года удовлетворил требования прокурора и признал правила в части спорных земельных участков недействующими со дня их принятия", - сказали в пресс-службе.

Райсовет депутатов подал апелляцию, но Верховный суд (ВС) РФ оставил решение без изменения. "Оно вступило в законную силу", - уточнили в прокуратуре. В решении ВС отмечается, что среди 16 участков 14 отводились под строительство объектов сезонного проживания (дачи) и два - для постоянного проживания.

По данным прокуратуры, общая площадь участков, покрытых лесом, составляет 2,6 га, возраст деревьев - от 99 до 130 лет. "Спорные земельные участки были отнесены к жилой зоне без учета положений генерального плана поселения, который установил там функциональную зону (для рекреации, - прим. ТАСС) ООПТ. Закон не предусматривает в ней строительство жилых домов, предоставление садоводческих и дачных участков", - пояснили в надзорном ведомстве.

В прокуратуре региона ТАСС уточнили, что участки были выкуплены. В решении суда уточняется, что их владельцами выступают физические лица. "Участки останутся в их собственности, но строить на этой земле они не могут, там будет расти лес", - пояснили в прокуратуре.

Село Елыкаево считается одним из экологически чистых районов для проживания, в шаговой доступности лес и река. Поселение расположено недалеко от Кемерова, расстояние от областного центра по трассе составляет 26 км.

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