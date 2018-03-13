В ускоренной программе развития бизнеса в технопарке Новосибирска участвуют 84 человека

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Весенняя сессия ускоренной программы развития бизнеса "А:СТАРТ" началась во вторник в технопарке новосибирского Академгородка (Академпарке), в ней принимают участие более 80 человек, половина из которых - студенты новосибирских вузов. Об этом сообщила пресс-служба Академпарка.

"А:СТАРТ" - программа ускоренного развития бизнеса, которую технопарк новосибирского Академгородка реализует дважды в год в областях IT, приборостроения, медицины, нано- и биотехнологий с 2010 года. В течение двух недель молодые инноваторы прорабатывают вместе с наставниками свои проекты в техническом и коммерческом плане. По итогам отбора лучшие команды получают приглашение работать в Академпарке.

"В общей сложности на весенний сезон было подано порядка 200 заявок, по итогам их экспертизы и отбора на сессию бизнес-ускорителя вышли 84 участника. Характерной особенностью нынешнего сезона стало активное участие студентов вузов: 42 участника - это представители университетов Новосибирска", - говорится в сообщении. В прошлом году было подано 150 заявок, участвовали 70 человек. Как уточнили ТАСС в Академпарке, в этой сессии большая часть участников - из Новосибирска.

Год назад победителями стали проекты по производству сжимающихся при нагревании нанопорошков, синтезу генов для создания вакцин, платформа для геофизического сопровождения процесса добычи полезных ископаемых, приложение для определения площади листьев растений и их заболеваний и др.

Проект "А:СТАРТ" поддерживают правительство Новосибирской области, мэрия Новосибирска, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Новосибирский государственный университет.