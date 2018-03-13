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Омская область договорилась о поставках зерна в Санкт-Петербург

Реновация Сибирь
13 марта, 16:24 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Отмечается, что предполагаемый объем поставок составляет сотни тысяч тонн

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ОМСК, 13 марта. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре договорился о поставках омского зерна в Санкт-Петербург, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Мы встретились с представителями крупного предприятия - Ленинградского комбината хлебопродуктов, нуждающегося в переработке больших объемов качественного зерна. По итогам встречи нам удалось договориться о заключении контрактов на сезонные поставки зерна высшего качества", - цитирует пресс-служба Буркова.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Чекусова, соглашение будет заключено на долгий срок, а зерно будет поставляться по ценам выше рыночных. "Им [комбинату] нужно высокое качество зерна с клейковиной (показатель качества зерна - прим. ТАСС) 28 и выше, наше зерно им идеально подходит. Точный объем [поставок] пока неизвестен, но речь идет о сотнях тысяч тонн", уточнил ТАСС Чекусов.

Он отметил, что в Омск до конца месяца приедут представители комбината, чтобы обговорить детали соглашения, а поставки могут начаться уже летом из урожая этого года.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов России. Площадь сельхозугодий составляет более 3 миллионов гектаров, из которых около 2,1 миллиона гектаров отводится под зерновые. Из собранного в 2017 году в Омской области урожая зерна в 3,4 млн тонн почти 90% - продовольственного класса. Регион из собранного урожая потребляет около 1,9 млн тонн зерна, остальной объем должен быть экспортирован.

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