Железорудный рудник запущен после модернизации в моногороде в Хакасии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Абазинский железорудный рудник запущен в моногороде Абаза в Хакасии после модернизации, сообщила пресс-служба правительства республики во вторник.

"В Абазе произошло историческое событие - министр труда и социальной защиты России Максим Топилин, глава Хакасии Виктор Зимин и министр экономического развития Хакасии Татьяна Пауль торжественно запустили в работу двухсотый горизонт "Абазинского рудника", - говорится в сообщении.

"Когда правительство Хакасии принимало решение взять под свою опеку стоящее на гране закрытия предприятие - это был большой риск и ответственность. У нас ведь действительно был один шанс из ста, и мы его использовали", - цитирует пресс-служба главу республики Виктора Зимина.

Ранее сообщалось, что выработка руды на действующих горизонтах была близка к завершению. В марте 2017 года предприятие сообщило о получении инвестиционного кредита в размере €4 млн сроком на 5 лет от компании "Евраз". На эти средства предполагалось приобрести оборудование для освоения нового горизонта.

Выход на новый горизонт позволит предприятию выйти на объемы 2 млн тонн руды в год. Реализация проекта позволит руднику стабильно работать 12-15 лет, сообщало ранее руководство предприятия.

О городе Абаза и руднике

Город Абаза расположен на юге Хакасии, в нем живут более 15 тыс. человек. Градообразующее предприятие - Абазинский рудник.

Абазинский рудник - главный в Хакасии центр добычи железной руды - находится в 165 км от города Абакана. Рудник является градообразующим предприятием для города Абазы, где проживает около 16 тысяч человек. Абазинский рудник находится на Абаканском железорудном месторождении. Разведанные запасы месторождения составляют 118,4 млн тонн руды.