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На участке Транссиба восстановили движение, нарушенное сходом вагонов с углем

Реновация Сибирь
14 марта, 6:00 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 14, марта. /ТАСС

Пропуск поездов осуществляется в штатном режиме

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КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Движение на участке Камарчага - Таежный на Транссибирской железнодорожной магистрали, где в понедельник с рельсов сошли вагоны с углем, полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

"В 17:20 мск (13 февраля - прим. ТАСС) полностью восстановлено движение поездов на участке Камарчага - Таежный Красноярской железной дороги. Пропуск поездов осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в понедельни на перегоне Камарчага - Таежный сошли с рельсов семь вагонов с углем, следовавших на Ачинский глиноземный комбинат. Погибших и пострадавших нет, экологической угрозы также нет. Из-за схода вагонов было задержано движение пяти пассажирских поездов дальнего следования и отменены две электрички.

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