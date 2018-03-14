Ученые из Красноярска научились определять загрязнение воды с помощью наноалмазов

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Способ определения загрязнения воды фенолом, одним из самых распространенных промышленных загрязнителей, с помощью наноалмазов разработали ученые из Института биофизики Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Об этом в среду сообщила пресс-служба КНЦ.

Развернуть Схема многоразового использования наноалмазов для тестирования фенола в воде © Никита Ронжин/Федеральный исследовательский центр КНЦ СО РАН Схема многоразового использования наноалмазов для тестирования фенола в воде © Никита Ронжин/Федеральный исследовательский центр КНЦ СО РАН

"Если их (специальным образом модифицированные наноалмазы - прим. ТАСС) добавить к смеси реагента для определения фенолов аминоантипирина, перекиси водорода и фенола, то раствор быстро окрасится в ярко-малиновый цвет. Это позволяет использовать наноалмазы для создания аналитической системы быстрого обнаружения фенола в воде", - сообщили в КНЦ.

Для определения загрязнения используют так называемые детонационные наноалмазы, получаемые при взрыве содержащих углерод взрывчатых веществ (например, смесь тротила и гексогена), в замкнутой камере при недостатке кислорода. После растворения порошка таких наноалмазов получается суспензия, которую и можно использовать для контроля за качеством воды.

"Все очень просто. Берем воду, проводим реакцию с катализатором-суспензией и, если там был фенол, получаем окрашенный продукт. Спектральным методом по количеству образовавшегося цветного продукта определяем концентрацию фенола в водном образце", - отметил заведующий лабораторией нанобиотехнологии и биолюминесценции Института биофизики Владимир Бондарь.

Фенолы - ядовитые и высоко опасные для человека вещества, которые при попадании в организм, способны вызвать тяжелое отравление. Это может происходить при использовании воды из загрязненных фенолом водоемов.