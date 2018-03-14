Во всех территориальных избиркомах Забайкалья в день выборов организуют видеонаблюдение

ЧИТА, 14 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Все 38 территориальных избирательных комиссий (ТИК) и около трети участков в Забайкальском крае оснастят видеокамерами для наблюдения 18 марта за процедурой голосования в ходе выборов президента России. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщила председатель краевого избиркома Светлана Судакова.

"Видеонаблюдение будет организовано в 38 ТИКах и в 258 участковых комиссиях. Таким образом, оно будет во всех территориальных избирательных комиссиях, практически на всех участках в Чите и на ряде участков в районах края. Всего камерами будет оснащено около трети участков в регионе", - сказала Судакова.

В Забайкальском крае насчитывается 937 постоянных избирательных участка и пять временных. Последние в день выборов будут работать на железнодорожном вокзале и в следственном изоляторе Читы, в больнице Краснокаменска, а также на двух горнорудных предприятиях. Более 800 тыс. жителей региона наделены правом голоса.

Ранее ТАСС сообщал, что в этом году регион получил 20 новых комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые будут использованы в ходе выборов президента России. Всего в регионе 70 таких комплексов, и все они будут расположены на избирательных участках в Чите.

Выборы президента России пройдут 18 марта.