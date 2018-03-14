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Около 90 тыс. жителей Новосибирской области планируют голосовать по месту нахождения

Сибирь
14 марта, 9:53 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, марта. /ТАСС

По информации на 1 января 2018 года всего в регионе более 2,1 млн избирателей

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Около 90 тысяч жителей Новосибирской области подали заявления для голосования на выборах президента РФ не на своем избирательном участке, а по месту нахождения. Эта практика применяется в регионе впервые, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске председатель областной избирательной комиссии Ольга Благо.

"Около 90 тысяч наших избирателей воспользовались правом подать заявление о голосовании по месту нахождения. Когда начинали избирательную кампанию, мы изучали примерное количество тех, кто может им воспользоваться, и говорили, что порядка 100 тысяч избирателей, проживающих на территории Новосибирской области, либо проживают не по месту регистрации, либо не имеют регистрации. Могу сказать, что цифры близкие к тому, что все, кто пожелал воспользоваться этим правом, они им воспользовались. Впервые мы применяли такую технологию на территории Новосибирской области, и она, на мой взгляд, достаточно эффективна", - сказала Благо.

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По данным облизбиркома, территориальные избирательные комиссии приняли около 8,5 тыс. заявлений, МФЦ - 4,1 тыс., участковые избиркомы - 45 тыс. заявлений. Еще более 30 тысяч заявлений было подано через портал госуслуг.

На выборах президента РФ в 2012 году, когда действовала система открепительных удостоверений, ими воспользовались 2,69% избирателей Новосибирской области. Заявления о голосовании по месту нахождения в 2018 году подали 4,2% от общей численности избирателей региона.

Прием заявлений о голосовании по месту пребывания завершился 12 марта. Их можно было подать в любом территориальном или участковом избиркоме вне зависимости от места регистрации, а также в МФЦ и на портале госуслуг.

По данным на 1 января 2018 года численность избирателей в Новосибирской области составляет более 2,1 млн человек.

На территории региона работают 2029 участковых избирательных комиссий, 19 из них в местах временного пребывания людей - СИЗО и медучреждениях.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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