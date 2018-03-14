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Улан-Удэнский авиазавод в пять раз увеличил поставки запчастей для эксплуатации вертолетов

Сибирь
14 марта, 11:09 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 14, марта. /ТАСС

Основная доля заказов выполнялась в интересах Минобороны России для поддержания исправности вертолетов Ми-8АМТШ(В)

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УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") в пять раз увеличил поставки запчастей для эксплуатации вертолетов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

"В 2017 году У-УАЗ в пять раз увеличил поставки запасных частей и комплектующих изделий для обеспечения эксплуатации вертолетов. Основная доля заказов выполнялась в интересах Минобороны России для поддержания исправности вертолетов Ми-8АМТШ(В) по контракту жизненного цикла, заключенного в начале прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что также более чем на 20% выросли поставки авиационно-технического имущества для "Вертолетной сервисной компании".

Авиазавод в рамках сопровождения жизненного цикла вертолетов Ми-8АМТШ(В) не только поставляет новые комплектующие изделия. "Также организовано взаимодействие с эксплуатирующими организациями по ремонту и возврату отремонтированных комплектующих, - пояснили в пресс-службе. - На базе предприятия и в условиях эксплуатирующих организаций выполняется плановое техническое обслуживание и оперативное восстановление исправности вертолетов".

У-УАЗ - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". За 75 лет существования на заводе построили более 8 тыс. летательных аппаратов, часть из которых принята на вооружение в целом ряде стран Юго- Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки, Латинской Америки, Восточной Европы, стран СНГ.

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