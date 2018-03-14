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В поселке под Иркутском под тяжестью снега обрушилась крыша дома

Сибирь
14 марта, 11:15 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 14, марта. /ТАСС

В результате ЧП никто не пострадал, в населенном пункте введен режим ЧС

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ИРКУТСК, 14 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели во вторник в поселке Смоленщине под Иркутском, где под тяжестью снега произошло обрушение кровли пятиквартирного деревянного жилого дома. На ремонтные работы из резервного фонда направили 500 тыс. рублей, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе районной администрации.

В результате ЧП никто не пострадал.

"Специалисты уже приступили к восстановлению кровли и печного отопления. Предварительная смета на эти работы составляет 500 тыс. рублей, они были выделены из резервного фонда муниципального образования после введения режима чрезвычайной ситуации", - сказала сотрудник пресс-службы.

По данным администрации, в пострадавшем доме проживает 21 человек, включая шестерых детей. Несмотря на то, что в доме разрушено порядка 85% кровли, от эвакуации жильцы отказались. "Пункты временного размещения им не предлагаются, поскольку жильцы высказали желание остаться в доме. Во вторник после обрушения им было организовано временное отопление", - пояснила представитель администрации.

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