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В Кузбассе осужден лидер ОПГ за сбыт наркотиков, партии которых он оплачивал криптовалютой

Сибирь
14 марта, 11:50 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 14, марта. /ТАСС

Оптовые партии "синтетики" закупались по интернету сначала по 100 грамм, а затем партиями до 1 кг

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КЕМЕРОВО, 14 марта. /ТАСС/. Суд в Кемеровской области приговорил 22-летнего лидера организованной преступной группы, который занимался продажей синтетических наркотиков в Новокузнецке и оплачивал криптовалютой партии товара, к шести годам колонии, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что лидер ОПГ закупал оптовые партии наркотиков по интернету сначала по 100 грамм, а затем весом до 1 кг. Товар участники группы забирали из тайников в Кемерове и Новосибирске, потом его доставляли в Новокузнецк на автомобилях, которые находили через сервис поиска попутчиков.

"С поставщиком зелья организатор трафика рассчитывался криптовалютой", - добавили в пресс-службе.

Организатор группы, наркокурьер и два закладчика были задержаны во время спецоперации весной 2017 года. Полицейские изъяли у них приготовленный к продаже синтетический наркотик, расфасованный в 100 полиэтиленовых клип-боксов. Всего было изъято более 600 грамм синтетического наркотика, что является особо крупным размером. Обыски провели также в квартирах и автомобилях фигурантов дела.

Лидер ОПГ после задержания заключил досудебное соглашение, и уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производства. "После сбора доказательственной базы уголовное дело в отношении драгдилера было направлено в суд, который признал его виновным и с учетом смягчающих обстоятельств приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Полиция также установила соучастницу осужденного, с которой он работал еще до создания ОПГ. В настоящее время в судах Новокузнецка рассматриваются еще два дела по статье УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" в отношении трех участников ОПГ, а также отдельно в отношении соучастницы лидера группы.

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