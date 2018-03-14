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ЕБРР не ведет переговоры о финансировании проекта ГЭС в Монголии на притоке Байкала

Сибирь
14 марта, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

По мнению ученых, строительство ГЭС на Селенге может негативно сказаться на экосистеме озера

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Мост через реку Селенга в Улан-Удэ

Мост через реку Селенга в Улан-Удэ

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не ведет никаких переговоров с правительством Монголии о финансировании строительства ГЭС в бассейне реки Селенги, впадающей в озеро Байкал, сообщается в официальном ответе монгольского офиса банка на запрос Международной экологической коалиции "Реки без границ". Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада ГЭС на главном притоке Байкала и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, проекты могут негативно сказаться на экосистеме озера и на Селенге, особенно в условиях маловодного периода.

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"В феврале 2018 года Министерство энергетики [Монголии] обратилось в ЕБРР за содействием в подготовке новлго технико-экономического обоснования для ГЭС "Эрденебурен"... Обратите внимание, что никаких обсуждений с правительством Монголии в отношении проектов строительства других ГЭС в Монголии не проводилось", - сообщается в письме за подписью руководителя офиса ЕБРР в Улан-Баторе Ирины Кравченко.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что монгольские власти ведут переговоры о привлечении средств ЕБРР на финансирование не только проекта строительства ГЭС "Эрденебурен" на реке Ховд в западной части Монголии (Алтае-Саянский экорегион), но и на проекты возведения гидроэлектростанций в бассейне Селенги, угрожающих Байкалу. В частности, речь шла о самом крупном таком проекте - ГЭС "Эгийн-гол", от финансирования которого недавно отказался Экспортно-импортный банк Китая.

Как сообщил ТАСС российский координатор "Рек без границ" Александр Колотов, ставить точку в этой истории рано, "монгольское правительство продолжает искать инвестора для ГЭС "Эгийн-гол".

В конце февраля в Москве прошло заседание российско-монгольской межправительственной комиссии, на котором обсуждалась тема ГЭС. Как сообщил по его итогам журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской, в числе вариантов по восполнению дефицита энергомощностей Монголия обсуждает не только идею необходимости строительства ГЭС, но и импорт электроэнергии из России. По его словам, в этом году будет проведена очередная рабочая группа, где будет продолжено обсуждение.

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