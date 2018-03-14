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Омский суд утвердил приговор бизнесмену, незаконно захоронившему 500 тонн химикатов

Сибирь
14 марта, 13:08 UTC+3 ОМСК ОМСК 14, марта. /ТАСС

Предприниматель сливал отходы на землю в различных местах на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей и других регионов

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Директор ООО "Мерк" и ООО "Природоохранное предприятие "Мерк" Дмитрий Золотарев

Директор ООО "Мерк" и ООО "Природоохранное предприятие "Мерк" Дмитрий Золотарев

© Алексей Пантелеев/omskregion.info

ОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Омский областной суд утвердил обвинительный приговор директору ООО "Мерк" и ООО "Природоохранное предприятие "Мерк" Дмитрию Золотареву, который незаконно захоронил на территории Омской, Новосибирской, Тюменской и других областей более 500 тонн опасных отходов, сообщил ТАСС старший помощник прокурора региона Дмитрий Павленко. Бизнесмен проведет два года в исправительной колонии и выплатит государству более 89 млн рублей компенсации ущерба, нанесенного земельному фонду.

"Защитник осужденного подал апелляционную жалобу, в которой он ссылается на отсутствие доказательств вины. Омский областной суд доводы защиты отклонил и оставил приговор Советского районного суда Омска без изменения", - сообщил Павленко.

Он пояснил, что сторона защиты была не согласна с трактовкой доказательств, предоставленных следствием. Суд их принял как подтверждающие вину бизнесмена, по мнению же защиты, они свидетельствуют об обратном.

Дело "Мерка"

Директор ООО "Мерк" и ООО "Природоохранное предприятие "Мерк" в 2010-2015 годах заключил с хозяйствующими субъектами в различных регионах России об утилизации отходов общей массой около 500 тонн, имеющих в своем составе полихлордифенилы (вещество 1 класса опасности).

При этом предприниматель выполнить свои обязательства не мог, так как используемое на его предприятиях оборудование не предназначено для обезвреживания подобных отходов. Полученные загрязняющие вещества Золотарев просто сливал на землю в различных местах на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей, г. Тюмени и других субъектов РФ.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2015 года, когда специалисты Росприроднадзора и прокуроры после ряда сообщений в местных СМИ подтвердили неоднократный ввоз на территорию Омской области опасных отходов. В частности, специалистам удалось доказать факт доставки в Омск трех тонн загрязняющего вещества, которое было обнаружено на свалке в городе Выкса Нижегородской области.

Как сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Омской области, в настоящий момент в суде на рассмотрении находится уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления Росприроднадзора по Омской области Александра Щербакова, который обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенном с использованием служебного положения.

По версии следствия, Щербаков незаконно выдал ООО "Мерк" и ООО "Природоохранное предприятие "Мерк" лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению опасных отходов. При этом экс-глава омского Росприроднадзора знал, что эти предприятия не имеют оборудования для утилизации таких веществ.

Полихлордифенилы - группа органических соединений, применяются в качестве изолятора в электротехнике, в частности в виде диэлектрических жидкостей в трансформаторах и конденсаторах. Даже однократное загрязнение этим веществом донных отложений в водоемах может привести к постоянному их накоплению в организмах рыб, моллюсков и ракообразных.

Опасность полихлордифенила для здоровья человека заключается в том, что они являются мощными факторами подавления иммунитета. Их поступление в организм провоцирует развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы, кожи (нейродермиты, экземы, сыпи).

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