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В отношении президента ФК "Иртыш" возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты

Сибирь
14 марта, 13:19 UTC+3 ОМСК ОМСК 14, марта. /ТАСС

Ранее прокуратура провела проверку в клубе, в ходе которой был установлен факт задолженности перед 59 работниками на сумму свыше 7,6 млн рублей

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ОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении президента футбольного клуба "Иртыш", подозреваемого в невыплате в течение нескольких месяцев заработной платы игрокам и персоналу клуба, сообщила в среду пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении президента АНП "ФК Иртыш", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Невыплата заработной платы свыше двух месяцев", - говорится в сообщении.

Старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко уточнил ТАСС, что ранее прокуратура провела проверку в клубе, в ходе которой был установлен факт задолженности перед 59 работниками по зарплате на сумму свыше 7,6 млн рублей.

"По нашему представлению президенту клуба задолженность была погашена. Материалы были направлены в следственный комитет для принятия процессуального решения", - сказал Павленко.

По данным следствия, зарплата сотрудникам спортивного клуба не выплачивалась с июля 2017 года по январь 2018. Образование задолженности президент клуба объяснил недостаточным финансированием из муниципального бюджета.

Футбольный клуб "Иртыш" был основан в Омске в 1946 году, в настоящее время выступает по втором дивизионе Профессиональной футбольной лиги.

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