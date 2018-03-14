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В Иркутской области завершено расследование дела о хищении денег с банковских карт

Сибирь
14 марта, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Пострадавшими признаны жители Московской, Ленинградской, Архангельской и Иркутской областей, а также Чеченской Республики

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Следственные органы МВД направили в суд дело о хищении денежных средств с банковских карт граждан. Об этом в среду ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, отметив, что пострадавшими признаны жители Московской, Ленинградской, Архангельской и Иркутской областей, а также Чеченской Республики и других субъектов страны.

"Сотрудники Управления "К" МВД России и ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из уголовного розыска МУ МВД России "Братское" пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищениях денежных средств с банковских карт граждан с использованием вредоносных компьютерных программ. Возбуждено уголовное дело статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ" УК РФ, которое в настоящее время передано в суд для рассмотрения, по существу", - сказала Волк.

Официальный представитель МВД РФ также рассказала, что обвиняемые получали доступ к смартфонам с помощью вредоносной программы, которую под видом приложения пользователи телефонов самостоятельно скачивали из интернета.

"Предполагаемым создателем программы является 19-летний студент-программист из Санкт-Петербурга. По месту его жительства изъяты оборудование и техника, предположительно, использовавшиеся при совершении хищений", - сказала Волк, добавив, что экспертиза подтвердила, что на изъятых вещественных доказательствах обнаружены программы, созданные для нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

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