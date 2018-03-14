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Ученые и врачи в Сибири разрабатывают биологический кардиостимулятор из клеток пациентов

Сибирь
14 марта, 14:03 дата обновления: 14 марта, 14:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, марта. /ТАСС

Отмечается, что кардиостимулятор с электродами, который используют сейчас, может деформироваться и инфицируется, его необходимо менять раз в несколько лет

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НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Исследователи из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Е.Н. Мешалкина и ФИЦ Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН при поддержке коллег из Московского физико-технического института разрабатывают биологический кардиостимулятор для восстановления ритма сердца. Он будет состоять из клеток самого пациента, сообщает в среду официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Сейчас для восстановления нарушенного сердечного ритма пациентам имплантируют кардиостимулятор с электродами, которые могут деформироваться и инфицируются, их необходимо менять раз в несколько лет.

"В мире давно витает идея о создании биологического кардиостимулятора. Мы поставили перед собой задачу: продвинуться на шаг вперед и разработать систему, которая позволяла бы сделать альтернативу искусственным электрическим кардиостимуляторам. Идея - внедрить в сердце его же биологические клетки, которые будут генерировать электрические импульсы", - приводит издание слова начальника отдела разработки, координации и внедрения научной деятельности НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Артема Стрельникова.

По словам ученых, такие клетки называются пейсмекерными, в норме они присутствуют в сердце и отвечают за генерацию ритма сердечных сокращений, но из-за различных патологий поражаются и перестают выполнять свои функции. "Концепция нашего проекта заключается в том, чтобы сделать аналог этих клеток, либо разработать технологию получения их в пробирке и затем имплантировать обратно в тело пациента", - рассказал заведующий лабораторией экспериментальной хирургии и морфологии НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Давид Сергеевичев.

Как рассказал Артем Стрельников ТАСС, в клинике уже получили ряд пейсмекеров, а также разработали технологию их имплантации и выращивания. Эти клетки обладают собственной электрической активностью, позволяющей восстановить сердечный ритм.

В Клинике Мешалкина есть технологии, позволяющие имплантировать пейсмекерные клетки без разреза грудной клетки: через прокол в бедре к сердцу проводится длинная трубочка электрода с иголкой на конце. Все манипуляции контролируется через цифровую 3D-систему навигации. "У трансплантации сердца есть свои проблемы: крайне низкая выживаемость, большой процент отторжения, пересаженный орган в конечном итоге все равно поражается. Здесь же можно "чинить" собственное сердце пациента", - говорит Стрельников.

В ближайшие несколько недель планируется впервые провести первичную имплантацию пейсмекерных клеток лабораторным свиньям, чтобы посмотреть, насколько длительно они будут функционировать в крупном организме и насколько эта технология применима к медицине. Если эксперимент окажется успешным, будет решаться вопрос о доклинических и клинических испытаниях, к которым ученые рассчитывают перейти в ближайшие пять лет. Работа финансируется за счет гранта Российского научного фонда.

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