Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Омской области обяжут крупные предприятия установить системы мониторинга воздуха

Сибирь
14 марта, 14:14 UTC+3 ОМСК ОМСК 14, марта. /ТАСС

По словам врио губернатора Александра Буркова, сейчас предприятия региона используют около 200 веществ, которые могут загрязнять атмосферу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вид на микрорайон "Московка"

Вид на микрорайон "Московка"

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Омской области обяжет все крупнейшие предприятия региона установить оборудование для проверки загрязнения атмосферы и присоединиться к проекту по централизованному мониторингу экологической обстановки, сообщил в среду журналистам временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков.

В марте прошлого года в Омске было выявлено 400-кратное превышение предельно допустимой концентрации одоранта бытового газа этилмеркаптана. Источник выбросов так и не был найден. Для предотвращения подобных ситуаций правительство Омской области разработало систему мониторинга экологической обстановки, которая будет внедряться в этом году.

"В течение года мы сможем выйти на оценку экологической обстановки на территории Омского нефтеперерабатывающего завода. И дальнейшая задача правительства Омской области - принудить, не побоюсь этого слова, оставшиеся десять крупнейших предприятий, которые являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, присоединиться к пилотному проекту по централизованному мониторингу экологической ситуации в регионе", - заявил Бурков.

Генеральный директор Омского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит ПАО "Газпром нефть") Олег Белявский рассказал, что компания "Газпром нефть" подписала соглашение с Росприроднадзором, в рамках которого два завода компании - московский и омский - внедрят автоматизированные системы мониторинга воздуха. "Программа разрабатывается, техническое задание уже подписано, мы взаимодействуем с органами, чтобы выполнить этот проект наиболее полно и правильно, чтобы результат был всем понятен", - сообщил он.

По словам Буркова, сегодня в Омской области предприятия используют около 200 веществ, которые могут загрязнять атмосферу. "Сейчас выбираются проектная организация и те приборы, которые необходимо установить на территории нефтезавода", - отметил врио губернатора. Он подчеркнул, что Омский НПЗ - единственное предприятие на территории региона, которое откликнулось на предложение правительства Омской области осуществлять мониторинг состояния атмосферы на предприятии.

Удушливый химический запах распространился по Омску в ночь на 10 марта 2017 года. Тогда в городе было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана, который используется в качестве добавки к природному газу для предупреждения утечки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Загрязнение атмосферы". Четырнадцатого марта 2017 года дело об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц возбудил Росприроднадзор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Омская область
Персоны
Бурков, Александр Леонидович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску
4
Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории РФ
5
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
6
Полицейские нашли отчима пропавшей в Сочи пятилетней девочки
7
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама