Власти Омской области обяжут крупные предприятия установить системы мониторинга воздуха

ОМСК, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Омской области обяжет все крупнейшие предприятия региона установить оборудование для проверки загрязнения атмосферы и присоединиться к проекту по централизованному мониторингу экологической обстановки, сообщил в среду журналистам временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков.

В марте прошлого года в Омске было выявлено 400-кратное превышение предельно допустимой концентрации одоранта бытового газа этилмеркаптана. Источник выбросов так и не был найден. Для предотвращения подобных ситуаций правительство Омской области разработало систему мониторинга экологической обстановки, которая будет внедряться в этом году.

"В течение года мы сможем выйти на оценку экологической обстановки на территории Омского нефтеперерабатывающего завода. И дальнейшая задача правительства Омской области - принудить, не побоюсь этого слова, оставшиеся десять крупнейших предприятий, которые являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, присоединиться к пилотному проекту по централизованному мониторингу экологической ситуации в регионе", - заявил Бурков.

Генеральный директор Омского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит ПАО "Газпром нефть") Олег Белявский рассказал, что компания "Газпром нефть" подписала соглашение с Росприроднадзором, в рамках которого два завода компании - московский и омский - внедрят автоматизированные системы мониторинга воздуха. "Программа разрабатывается, техническое задание уже подписано, мы взаимодействуем с органами, чтобы выполнить этот проект наиболее полно и правильно, чтобы результат был всем понятен", - сообщил он.

По словам Буркова, сегодня в Омской области предприятия используют около 200 веществ, которые могут загрязнять атмосферу. "Сейчас выбираются проектная организация и те приборы, которые необходимо установить на территории нефтезавода", - отметил врио губернатора. Он подчеркнул, что Омский НПЗ - единственное предприятие на территории региона, которое откликнулось на предложение правительства Омской области осуществлять мониторинг состояния атмосферы на предприятии.

Удушливый химический запах распространился по Омску в ночь на 10 марта 2017 года. Тогда в городе было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана, который используется в качестве добавки к природному газу для предупреждения утечки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Загрязнение атмосферы". Четырнадцатого марта 2017 года дело об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц возбудил Росприроднадзор.