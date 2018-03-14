В двух отдаленных горных селах Бурятии открылись новая врачебная амбулатория и ФАП

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Новая врачебная амбулатория и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылись в двух отдаленных селах Бурятии - в горных Окинском и Тункинском районах, где живут чабаны и куда часто приезжают туристы. Об этом сообщили в республиканском Министерстве здравоохранения.

"Структурное подразделение центральной районной больницы теперь есть в селе Монды Тункинского района, что на границе с Монголией. Еще один ФАП начал работать в селе Саяны горного Окинского района. Медицинские объекты были построены на средства республиканского бюджета в рамках госпрограммы Республики Бурятии "Развитие здравоохранения" и федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" на общую сумму более 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

В новой амбулатории в селе Монды, возведенной взамен здания ФАПа 1954 года постройки, будут лечить служащих там пограничников, таможенников, порядка 900 жителей самого села и соседних сел Хойто-Гол, Туран и Нилова пустынь, а также приезжающих для путешествий и отдыха в горах туристов. "Село Монды - трансграничный населенный пункт, рядом Монголия, гора Мунку-Сардык. За курортный сезон сюда приезжают до 250 тыс. человек. Для усиления медицинской помощи на селе мы также планируем открыть врачебную амбулаторию в селе Туран", - отметил главный врач Тункинской Центральной районной больницы Дамнин Мунконов.

В соседнем Окинском районе новый ФАП появился в селе Саяны, где здание прежнего медпункта сгорело при пожаре в 1995 году. С тех пор медик принимал население в разных помещениях, в том числе в культурно-досуговом центре, который не соответствовал санитарным нормам. Обслуживаться в новом ФАПе будут местные жители и фермеры 27 животноводческих хозяйств, расположенных рядом.

Ранее министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев сообщал, что развитие здравоохранения в селах республики станет приоритетным направлением в 2018 году: запланировано открытие семи ФАПов и врачебных амбулаторий, на эти цели из республиканской казны выделено около 81 млн рублей. На сегодня, по словам министра, в Бурятии насчитывается 332 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 48 из них требуют обновления зданий.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта заявил, что нужно обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Глава государства отметил, что в течение 2018-2020 годов необходимо открыть в населенных пунктах с численностью от 100 до 2 тыс. человек фельдшерско-акушерские и врачебные амбулаторные пункты, а для населенных пунктов, где проживают менее ста человек, организовать мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью с диагностическим оборудованием.