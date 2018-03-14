Врио красноярского губернатора утвердил план газификации региона с тремя сценариями

КРАСНОЯРСК, 14 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс в среду утвердил схему газификации региона с тремя сценариями. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы правительства края Николай Базаров

"Губернатор... подписал схему газификации Красноярского края. Теперь она будет направлена в "Газпром", который должен будет рассмотреть этот документ. Схема предусматривает три сценария газификации", - сказал Базаров.

Первый сценарий предполагает использование ресурсных источников, расположенных на территории края, в Эвенкийском муниципальном районе. Второй - использование существующей газотранспортной инфраструктуры "Газпрома", расположенной в Кемеровской области. Третий вариант - использование перспективной газотранспортной инфраструктуры газопровода "Алтай" в Томской области.

"Подготовка и утверждение генеральной схемы - это первый шаг, неотъемлемая часть технологии запуска процессов газификации Красноярского края, которая должна привести к принятию окончательного решения по включению соответствующих работ в инвестиционную программу "Газпрома", - сказал и. о. заместителя председателя правительства края Юрий Лапшин во время представлении схемы Уссу.

В Красноярском крае газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местного месторождения газа. Центральные и южные районы края газом с этого месторождения не обеспечиваются. Красноярск получает тепло за счет угольных ТЭЦ, старейшая из которых существует с 1943 года. Большая часть жилого сектора Красноярска также не газифицирована - из 5170 домов газам в баллонах пользуются 978, сжиженное топливо завозят в Красноярск из регионов Западной Сибири.