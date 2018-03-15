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Суд 4 апреля рассмотрит иск к экс-подрядчику перинатального центра в Норильске

Сибирь
15 марта, 9:02 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 15, марта. /ТАСС

В начале февраля власти Красноярского края в одностороннем порядке расторгли контракт с генподрядчиком из-за срыва сроков строительства медицинского объекта

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КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края назначил на 4 апреля рассмотрение иска краевого управления капитального строительства о взыскании 36,2 млн рублей с экс-подрядчика строительства Норильского перинатального центра - АО "Инженерный центр ЕЭС" - за срыв сроков контракта. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе суда.

В начале февраля власти Красноярского края в одностороннем порядке расторгли контракт с генеральным подрядчиком. По информации правительства, основная причина - срыв сроков строительства медицинского объекта. В суд был направлен иск о взыскании с экс-подрядчика неустойки в 36,2 млн рублей.

"Основанием для обращения в суд послужило неисполнение ответчиком условий контракта. По мнению истца, АО "Инженерный центр ЕЭС" не выполнило свои обязательства в полном объеме в срок, установленный контрактом. Предварительное судебное заседание назначено на 4 апреля", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Сейчас на стройплощадке перинатального центра работают субподрядные организации в рамках действующих контрактов на отдельные виды работ, что позволяет сохранить темп строительства. Аукцион по выбору нового подрядчика пройдет 19 марта.

Перинатальный центр строят с 2015 года. Объект должны были сдать в конце 2017 года, однако в ноябре в краевом правительстве сообщили, что ввод переносится на 2018 год. Стоимость центра составит более 4 млрд рублей.

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