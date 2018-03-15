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В Новосибирской области заключено 80% контрактов по безопасным и качественным дорогам

Сибирь
15 марта, 9:28 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 15, марта. /ТАСС

В этом году продолжится работа на участках дорог Новосибирск - Кочки - Павлодар и Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, а также по продолжению Мочищенского шоссе с выходом на Северный обход Новосибирска

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НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Новосибирская область заключила 80% контрактов по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги", на которую в 2018 году в регионе будет направлено 2,42 млрд рублей. Об этом сообщил в четверг журналистам в пресс-центре ТАСС в Новосибирске врио министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

"По программе "Безопасные и качественные дороги" у нас сумма средств составляет 2,42 млрд рублей, из них 1 млрд - федеральные деньги. Средства [федеральные] уже в регионе, заключено 80% контрактов. В прошлом году выполнялись работы по 33 очагам концентрации ДТП, в этом году таких мест 19", - сказал Костылевский.

По его словам, в этом году продолжится работа по основным объектам: участку дороги Новосибирск - Кочки - Павлодар, участкам дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, продолжению Мочищенского шоссе с выходом на Северный обход Новосибирска. В программу также включены городские дороги Новосибирска, Бердска, Кольцова, Искитима и Оби.

До 2025 года по программе "Безопасные и качественные дороги" в Новосибирской области планируется ликвидировать 72 участка концентрации ДТП. "Новосибирская область - единственный регион, которому дали возможность начать капиталоемкие объекты, остальным регионам это будет разрешено с 2019 года. Федеральный центр поставил задачу к 2025 году довести [до нормативного состояния] 85% дорог, мы ставим себе планку в 87%", - отметил Костылевский.

Как сообщалось ранее, в 2017 году некоторые регионы РФ не успевали заключить контракты по программе "Безопасные и качественные дороги". Тогда министр транспорта РФ Максим Соколов предлагал изъять у бездействующих регионов федеральные средства и передать их другим регионам.

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" рассчитана на 2016-2025 годы. Она предусматривает повышение количества дорог, соответствующих нормам, а также снижение количества ДТП. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, в 2025 году - 85%.

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