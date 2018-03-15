Для курорта "Белокуриха-2" на Алтае построили электросетевой комплекс за 365 млн руб.

БЕЛОКУРИХА, 15 марта. /ТАСС/. Тестовый запуск нового электросетвого комплекса для строящегося в Алтайском крае курорта "Белокуриха-2" провели в четверг. Возведение подстанции и воздушной линии электропередачи обошлось в 365 млн рублей, сообщил на церемонии запуска директор филиала "МРСК Сибири" - "Алтайэнрего" Николай Пантелеев.

"Общая стоимость проекта составила 365 млн рублей, 307 млн рублей составляла сумма контракта (федеральные средства - прим. ТАСС), остальное - софинансирование нашей организации <…> Мощности здесь хватит не на один десяток лет", - сказал директор компании.

Первую опору ЛЭП установили в 2017 году. Высоковольтную линию и подстанцию "Белокуриха-2" строили в рамках сотрудничества филиала "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" с правительством региона. Новая линия - это ответвление протяженностью около 11 километров от действующей высоковольтной линии 110 кВ "ПС Смоленская - ПС Курортная", которая снабжает энергией город-курорт Белокуриху. Позднее электросетвой комплекс передадут в эксплуатацию "МРСК Сибири".

По словам заместителя председателя правительства Алтайского края Виктора Мещерякова, линию построили в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию внутреннего и въездного туризма. Он отметил, что создание электросетевого комплекса поможет привлечь новых инвесторов - сейчас подано 35 заявок на создание объектов в "Белокурихе-2". В ближайшие два месяца оформят документы в Ростехнадзоре на получение разрешения на эксплуатацию объекта.

Как отметил заместитель председателя правительства края, министр экономического развития Николай Чиняков, до сентября 2018 года на территории "Белокурихи-2" введут в эксплуатацию газопровод и водопровод.

Электричество для нового алтайского курорта

По словам заместителя гендиректора по развитию компании- якорного инвестора "Белокурихи-2" - "Курорт Белокуриха" - Олега Акимова, электроэнергия поможет более активно работать на площадке инвесторам.

"Энергоснабжение будет более надежным - это то, чего ждали инвесторы, значит, будет легче их сюда привлекать. Также мы ожидаем газопровода и водопровода - коммуникации необходимы, чтобы попасть в следующую ФЦП по развитию туризма", - пояснил Акимов, отметив, что в мае 2018 года на новом курорте планируют открыть ресторан.

Первые объекты уже построены - это три гостиницы, архитектурно-исторический комплекс "Андреевская слобода" с восстановленным домом купца Андреева, винокурней, музеем хлеба, кузницей, домиком знахарки и амбаром, открыт музей шоколада. В конце 2017 года был открыт лыжно-биатлонный комплекс "Алтайские горы". Ранее эти объекты питались энергией от подстанции "Сычевская" - в перспективе она будет обеспечивать работу строящегося для курорта нового радонопровода и станет резервной для жителей села Сычевка.

"Белокуриха-2" - новый курорт в предгорьях Алтайского края. Проектная стоимость - 10 млрд рублей. Площадка курорта находится на уровне 600-800 метров над уровнем моря. Это государственно-частный проект, реализующийся в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма".

Туризм - одна из значимых отраслей экономики региона, занимающая более 7% ВРП. За последние десять лет турпоток в Алтайский край вырос в 3,3 раза, в 2017 году он превысил 2,1 млн человек.