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Новосибирский Минтранс рассчитывает в марте получить план работ по Восточному обходу

Сибирь
15 марта, 9:52 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 15, марта. /ТАСС

Отмечается, что строительство объекта замедлилось из-за финансовых проблем подрядчика "Сибмост"

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НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области к концу марта ожидает план по усилению работ на Восточном обходе Новосибирска, строительство которого замедлилось из-за финансовых проблем подрядчика "Сибмост". Об этом сообщил в четверг журналистам в пресс-центре ТАСС временно исполняющий обязанности министра Анатолий Костылевский.

"Стройка ведется, но не теми темпами, которыми бы хотелось, в вялотекущем режиме. На встрече губернатора с представителями собственников "Сибмоста" прозвучали уверения, что к концу мая работы на объекте закипят в полном объеме. Мы ожидаем к концу марта получить план мероприятий по усилению работ на данном объекте", - сказал врио министра.

В конце февраля сообщалось, что инвесторы "Сибмоста" ("Объединенное мостостроительное предприятие", принадлежащее АФК "Система" и Сбербанку - прим. ТАСС) планируют восстановить работоспособность компании за один-два месяца.

Восточный обход Новосибирска должен соединить Северный обход с федеральной трассой М-52 "Чуйский тракт". Дорога протяженностью 80 километров призвана разгрузить южный и восточный въезды в Новосибирск. Первый 20-километровый участок, от трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок - Кольцово, начали строить в 2013 году. Участок планировали сдать в эксплуатацию в 2016 году, стоимость оценивалась в 10,3 млрд рублей.

"Сибмост" занимался строительством третьего моста через Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Компания пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства, в дело вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк, Федеральная налоговая служба. В 2017 году были признаны банкротами совладельцы компании Владислав и Альберт Кошкины.

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