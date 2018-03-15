Помощь бездомным в Новосибирской области полностью передадут некоммерческим организациям

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют поэтапно передать обслуживание лиц без определенного места жительства социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). Сейчас решается вопрос об упрощении их доступа к бюджетному финансированию, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Нами готовится проект по передаче социального обслуживания лиц без определенного места жительства в полустационарной форме некоммерческим организациям. Учитывая подтвержденную эффективность услуг, оказываемых некоммерческими организациями, мы приняли решение и вносим изменения в государственную программу, которые позволят предоставлять субсидию некоммерческим организациям на оказание помощи гражданам без определенного места жительства. Следующим этапом планируем осуществлять социальное обслуживание таких категорий полностью силами некоммерческих организаций", - приводит пресс-служба слова врио министра труда и социального развития региона Ярослава Фролова.

Он обратил внимание на то, что сейчас процесс подготовки документов для получения бюджетной субсидии за оказание услуг бездомным для НКО является довольно трудоемким. Формат компенсации не позволяет авансировать расходы организаций.

В январе 2018 года были приняты изменения в постановление правительства РФ "О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг". Теперь выдача заключений о соответствии качества оказываемых организациями общественно полезных услуг возложена на органы исполнительной власти субъектов России.

В Новосибирской области они будут выдаваться от имени заместителя губернатора.