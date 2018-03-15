Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" запустит с конца марта рейсы из Красноярска в Казань

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Татарстанская авиакомпания "ЮВТ АЭРО" 27 марта начнет выполнять рейсы из Красноярска в Казань. Об этом в четверг сообщил ТАСС официальный представитель аэропорта Красноярск Никита Палеха.

"Перелеты в столицу республики Татарстан с 27 марта будет выполнять авиакомпания "ЮВТ АЭРО" с промежуточной посадкой в Томске и Барнауле на воздушных суднах Bombardier CRJ200. Время в пути составит около пяти с половиной часов", - сказал он, отметив, что рейсы в Казань из Красноярска не выполнялись с 2010 года.

Кроме того, в пресс-службе аэропорта Красноярск сообщили, что с 3 июля будет открыто еще одно направление. Дважды в неделю по четвергам и воскресеньям авиакомпания "Ангара" на самолетах Ан-148-100 будет выполнять рейсы в Алма-Ату (Казахстан).

"ЮВТ АЭРО" - татарстанский авиаперевозчик, созданный при участии республиканского правительства в марте 2015 года. Самолетный парк - 50-местные самолеты Bombardier CRJ-100/200.

Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - основной аэропорт Красноярского края. Имеет допуск на прием всех современных типов воздушных судов российского и зарубежного производства.