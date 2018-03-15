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В Иркутской области возобновили поиски тела пассажира затонувшего вертолета

Сибирь
15 марта, 12:20 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, марта. /ТАСС

Ранее частные специалисты, нанятые родственниками пассажира, смогли обнаружить его телефон и записную книжку

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ИРКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Поиски тела предпринимателя Егора Банщикова, который находился на борту вертолета, затонувшего в декабре прошлого года на Братском водохранилище, продолжены в Иркутской области. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник Северо-Западного поисково-спасательного отряда пожарно-спасательной службы региона Сергей Журавлев.

"На месте сейчас работает группа спасателей, которая осматривает дно с помощью подводного видеокомплекса. Поиски ведутся по заявлению Следственного комитета, в который обратились родственники [находившихся на борту]", - сказал он.

По его словам, частные специалисты, нанятые родственниками Банщикова, смогли обнаружить телефон и записную книжку предпринимателя. Сейчас спасатели ведут поиски тела пропавшего пассажира в этом же квадрате, примерно в 30 м от места затопления вертолета.

"Из-за повышения дневных температур и таяния льда работы сможем продолжать еще день или два, не более", - добавил Журавлев.

Седьмого декабря на льду Братского водохранилища совершил аварийную посадку частный вертолет, на его борту находились два человека. В первые два дня поисковые работы затрудняла метель, которая 9 декабря сменилась ясной погодой, температура опустилась до минус 30 градусов, тогда область поисков была расширена. Тогда вертолет МЧС обнаружил место аварийной посадки и обломки вертолета на льду водохранилища в 250 метрах от берега.

Поисково-спасательные работы были продолжены, и с помощью подводного аппарата "Фалькон" на дне реки был обнаружен корпус вертолета с зажатым в кабине телом пилота. Тело пассажира обнаружить не удалось

В пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления СК РФ на транспорте сообщили, что вертолет мог разбиться из-за неблагоприятной погоды, ошибки пилота или неисправности. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушениях при эксплуатации воздушных судов, повлекших гибель двух человек.

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