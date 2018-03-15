СК выясняет обстоятельства смерти матери и новорожденного в одной из больниц Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске устанавливают обстоятельства смерти 33-летней женщины и ее новорожденного ребенка в одной из больниц города, сообщает в четверг пресс-служба Следственного управления СК России по Новосибирской области.

"Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления организована уголовно-процессуальная проверка по факту смерти 13 марта 2018 года в родильном отделении одной из больниц Новосибирска 33-летней роженицы и ее новорожденного ребенка", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Комментариями Городской клинической больницы №25, где находились женщина и младенец, а также Минздрава региона ТАСС пока не располагает.