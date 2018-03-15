Роботы-"сумоисты" сразились на соревнованиях в Чите

ЧИТА, 15 марта. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. "Битва роботов" прошла в четверг в Чите. Десятки школьных команд представили на ней роботов-"сумоистов", способных самостоятельно найти на ринге соперника. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил методист регионального центра детско-юношеского технического творчества Александр Сажин.

"В соревнованиях участвовали около 50 команд из Читы и районов Забайкальского края. Возраст участников - от шести до 14 лет", - рассказал Сажин в перерыве между поединками своих "подопечных".

Как рассказал ТАСС ученик седьмого класса читинской школы № 9 Иван Шаванов, участникам было нужно было сконструировать таких роботов, которые, "стоя" на ринге, могли бы быстро найти соперника и вытолкнуть его за пределы поля. "Сначала мы создаем модель, а потом программируем ее так, чтобы с первых же секунд боя она могла в любом положении самостоятельно найти соперника и победить его", - сказал он.

По накалу страстей, азарту конструкторов и болельщиков "робо-сумо" не уступает настоящему спорту: при столкновении от некоторых моделей отлетают детали, а, столкнувшись друг с другом, равные соперники изматывают друг друга так, что их создатели с тревогой начинают посматривать на заряды аккумуляторов - как бы их подопечные не выключились раньше срока. "На один раунд даются две минуты, и за это время один робот должен победить другого. Если этого не происходит, раунд начинается вновь. Так продолжается до тех пор, пока один из участников не выиграет два раунда", - объяснили организаторы турнира.

Финал турнира выдался по-настоящему горячим: роботы "Танк" и "Боец" раз за разом сходились на ринге, не желая уступать. Под ободряющие крики собравшихся машины крутились на поле, сталкивались и сцеплялись. В итоге победа досталась "Танку" и его создателям - ученикам школы из поселка Могойтуй.

В пресс-службе Минобразования региона добавили, что целью турнира была популяризация технического творчества среди детей и молодежи. Победители и призеры соревнований получили медали и дипломы.